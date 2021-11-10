Нурбек Исмаилов принял присягу депутата в самые последние дни VI созыва ЖК

Сегодня, 10 ноября, на пленарном заседании Жогорку Кенеша присягу принял новый депутат Нурбек Исмаилов.

Если срок работы нынешнего созыва ЖК не будет продлен, Исмаилову предстоит быть депутатом только лишь до выборов нового состава ЖК 28 ноября.

Центризбирком 3 ноября вручил ему депутатские значок и удостоверение как представителю партии "Онугуу-Прогресс". Его сопартиец Мейкинбек Абдалиев в тот же день, 3 ноября, сложил свои полномочия согласно личному заявлению.

Новому депутату Исмаилову 41 год, он был главой и заместителем главы Джалал-Абадского горкенеша, мастер спорта по вольной борьбе.