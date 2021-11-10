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Депутат Турусбеков: из-за проблемы пастбищ на Иссык-Куле в ДТП гибнут люди

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- Александр Тузов
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Сегодня, 10 ноября, на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Бактыбек Турусбеков сообщил, что к нему от имени 30 фермерских хозяйств Иссык-Кульского района по важному вопросу обратился житель села Григорьевка Петр Жук.

Поголовье скота резко выросло, пастбищ не хватает. Из-за постоянных дальних перегонов скота нередки дорожно-транспортные происшествия, даже с гибелью людей.

Большие проблемы и с продолжением традиционного многолетнего использования пастбища Черек на близлежащей территории Казахстана, хотя этим вопросом уже занимались премьер-министры Кыргызстана и Казахстана.

Депутат Турусбевов просит создать правительственную комиссию для решения проблемы пастбищ для фермеров села Григорьевка. В качестве членов комиссии Турусбеков предлагает, в частности, самого себя фермера Петра Жука и других представителей фермерских хозяйств.


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URL: https://www.vb.kg/409095
Теги:
ДТП, Иссык-Кульская область, Казахстан, пастбища, Жогорку Кенеш, Бактыбек Турусбеков, фермеры
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