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Чиновники, отвыкшие не применять админресурс, получили жёсткий сигнал

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- Алина Мамаева
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Руководитель Института социально-политических исследований "Элчи", политолог Денис Бердаков прокомментировал решение председателя Акылбека Жапарова по обеспечению прозрачности выборного процесса.

"Вчера Акылбек Жапаров провел очередное жёсткое увольнение тех чиновников, которые не поняли посыл президента и в целом новой власти о том, что применение административного ресурса на выборах является одним из самых тяжелых преступлений" - говорит эксперт.

Напомним, за участие студентов города Оша в агитационных мероприятиях были уволены ректор Ошского государственного университета, декан и ряд преподавателей.

"Ошский госуниверситет – это огромный электоральный потенциал, это больше 30 тысяч студентов и преподавателей. Это всегда был лакомый кусочек на всех выборах еще с начала 90-х годов. Если это было местом, которое всегда славилось тем, что там всегда использовался административный ресурс, или несколько партий могли получить там влияние, то сейчас был нанесен очень жёсткий удар, который в очередной раз показал, что власть очень четко понимает, что использование административного ресурса – это самое страшное, что может случиться на этих выборах. Неважно какие партии выиграют, в каком количестве и кто пройдет в парламент, самое важное, что все должно быть честно, открыто и прозрачно" - отметил Бердаков.

Он подчеркнул, что обязательно будут недовольные. Однако в связи с тем, что в выборах участвуют очень много партий и некоторые из них представляют собой политические элиты, выборы должны пройти максимально честно, прозрачно, без административного ресурса и подкупа, чтобы ничто не могло бросить тень на новую вертикаль власти президентской республики.

"Президент, сконцентрировавший огромные полномочия в своих руках, гарантирует, что административный ресурс не будет применен. И вот вчера руководитель администрации президента, он же глава совета кабинета министров Акылбек Жапаров это показал. В этом случае все споры, которые возникнут, будут решаться на уровне самих партий и не станут угрозой для дестабилизации ситуации. В целом, это крайне позитивный сигнал для всех чиновников и партий, которые за 30 лет отвыкли не вмешиваться в выборы. Думаю, этот жесткий сигнал послужит всем очень хорошим уроком" - заключил политолог.


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URL: https://www.vb.kg/409097
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, #Выборы2021
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