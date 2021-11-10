Задержаны лидеры "Хизб ут-Тахрир", "работавшие" с детьми и подростками

Задержаны лидеры "Хизб ут-Тахрир", вовлекавшие в преступную деятельность детей

В рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий органы ГКНБ пресекли деятельность лидеров и активных членов одной из подпольных групп "Хизб ут-Тахрир", действовавшей в городе Бишкек и Чуйской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что задержанные специализировались на распространении запрещенной литературы, а также вовлечении детей и подростков в незаконную деятельность.

Спецоперация по задержанию преступников была организована во время их очередной сходки, в которой принимала участие группа несовершеннолетних граждан, подвергавшихся идейной обработке со стороны идеологов "Хизб ут-Тахрир" в рамках взращивания и подготовки молодого поколения экстремистов.

Руководителем преступной группы является гражданин одного из сопредельных государств, который вместе с другими задержанными лицами водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В ходе обысков по местам проживания членов подпольной ячейки обнаружен и изъят большой массив запрещенной литературы, а также электронные носители информации, по которым назначены соответствующие экспертизы.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за членство граждан в запрещенных организациях, а также вовлечение детей в религиозно-экстремистскую и иную преступную деятельность.