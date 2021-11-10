В ЖК просят не отключать электричество в аптеках и вернуть ректора ОшГУ

На пленарном заседании Жогорку Кенеша две просьбы-рекомендации к правительству высказал депутат Аккулу Бердиев (парламентская фракция "Республика – Ата Журт").

Во-первых, депутат настаивает, что отключения электричества не должны касаться аптек. Ведь из-за отключений некоторые лекарственные препараты в аптечных холодильниках портятся и становятся опасны для здоровья.

Во-вторых, Бердиев заступился за уволенного на днях ректора Ошского государственного университета (ОшГУ) Кудайберди Кожобекова.

Он, а также еще несколько преподавателей ОшГУ были уволены в связи с недопустимым участием ряда студентов и преподавателей этого вуза в предвыборно-агитационном мероприятии одной из политических партий в Оше накануне намеченных на 28 ноября выборов в Жогорку Кенеш.

По мнению Бердиева, "ректор всех не может контролировать. Надо справедливо рассмотреть этот вопрос. Требуется восстановить его в должности. Кожобеков - молодой кадр и должен расти", - предлагает депутат.