Стартует чемпионат Кыргызстана по баскетболу

В воскресенье, 14 ноября, в столичной гимназии №29 стартует чемпионат страны по баскетболу среди команд высшей лиги.

В мужском первенстве за золотые медали будут бороться шесть дружин: "Гиннес-29", Динамо", "Алга-КТУ "Манас", "Политехник", а также "Шум" и "Легион" (все - Бишкек). К сожалению, не сможет принять участие в чемпионате самобытная команда "Гризли", в которой выступали выходцы из Иссык-Кульской области, отказалась от турнирной борьбы и "Кара-Балта", зато новобранец первенства - "Динамо" способно дать бой лидерам нашего баскетбола.

В женских состязаниях также примут участие шесть команд: Гиннес-29", "Токмак", а клубы "Эдельвейс" и "Fire" заявили по две дружины: взрослую и молодежную. Этот факт говорит о том, что женский баскетбол в стране, к сожалению, развивается не очень успешно.

Чемпионат по традиции пройдет в два круга, затем начнется Play-off.