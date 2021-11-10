В столице отремонтировано шесть объектов здравоохранения

Как сообщают в Управлении капитального строительства, на шести объектах здравоохранения завершены ремонтные работы.

В Центре семейной медицины № 12 отремонтирована кровля и наружная канализация, а в Центре семейной медицины № 15 обновлены электро-сантехнические системы и фасад.

В Центре семейной медицины №7 проведены общестроительные работы. Также отремонтирована система отопления и электрического узла Центра экстренной медицины.

Ремонт кровли хирургического корпуса и элеваторных узлов произведен в Городской клинической больнице №1. А в Городской детской молочной кухне отремонтированы внутренние помещения.

Кроме того, сообщается, что продолжаются работы на пяти объектах здравоохранения.

По титульному списку строек Управления на 2021 год запланирован ремонт 90 муниципальных объектов. Из них: 55 объектов образования, которые полностью завершены, 11 объектов здравоохранения, 3 объектов социальной защиты, 14 объектов культуры и 6 объектов ЖКХ.