ГНС предлагает бизнесу принять участие в проекте администрирования ККМ

Государственная налоговая служба обращается к налогоплательщикам успеть до завершения проекта, который продлится до 31 декабря 2021 года, подать заявку и получить необходимую модель ККМ в соответствии с осуществляемым видом деятельности.

При подаче заявки необходимо указать осуществляемый вид деятельности, адрес установки ККМ и электронную почту.

ГНС напоминает, что в рамках проводимого пилота по применению новых моделей ККМ кассовые аппараты, а также их обслуживание предоставляются на бесплатной основе.

Отметим, по состоянию на 5 ноября 2021 года в пилотном проекте системы администрирования контрольно-кассовых машин участвуют уже более 1000 субъектов, и их число растет с каждым днем.

Порядка 500 субъектов налогообложения, зарегистрировавших полученные ККМ в системе проекта, испробовали новые технические возможности пилотируемых моделей ККМ с фискальными модулями.

Пилотируемые модели ККМ легко интегрируются с учетной системой субъекта. Участникам проекта предоставляется доступ в "Личный кабинет", где он может отслеживать активность своей торговой точки.