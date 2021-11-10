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ГНС предлагает бизнесу принять участие в проекте администрирования ККМ

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- Алина Мамаева
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Государственная налоговая служба обращается к налогоплательщикам успеть до завершения проекта, который продлится до 31 декабря 2021 года, подать заявку и получить необходимую модель ККМ в соответствии с осуществляемым видом деятельности.

При подаче заявки необходимо указать осуществляемый вид деятельности, адрес установки ККМ и электронную почту.

ГНС напоминает, что в рамках проводимого пилота по применению новых моделей ККМ кассовые аппараты, а также их обслуживание предоставляются на бесплатной основе.

Отметим, по состоянию на 5 ноября 2021 года в пилотном проекте системы администрирования контрольно-кассовых машин участвуют уже более 1000 субъектов, и их число растет с каждым днем.

Порядка 500 субъектов налогообложения, зарегистрировавших полученные ККМ в системе проекта, испробовали новые технические возможности пилотируемых моделей ККМ с фискальными модулями.

Пилотируемые модели ККМ легко интегрируются с учетной системой субъекта. Участникам проекта предоставляется доступ в "Личный кабинет", где он может отслеживать активность своей торговой точки.


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URL: https://www.vb.kg/409116
Теги:
бизнес, налоги, Кыргызстан, ГНС
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