Религиозная партия рвется к власти. Не подорвет ли это основы "светскости"?

В Кыргызстане стартовала предвыборная гонка. На места в ЖК претендует 21 партия и чуть более 300 кандидатов по одномандатным округам. Большинство кандидатов знакомы избирателям либо по парламенту в качестве народных избранников, либо по прошлому избирательному процессу.

Однако в начале предвыборной гонки в ЦИК поступало коллективное обращение с просьбой отстранить политическую партию "Ыйман Нуру" от участия в парламентских выборах. Обращение подписали 120 человек.

Обращение отправило общественное движение "Кыргыз баалуулуктарын коргоо кыймылы", которым руководит преподавательница философии Гулзат Аалиева.

В документе общественное движение потребовало лишить партию "Ыйман Нуру" права баллотироваться в парламент в связи тем, что политобъединение создано "на религиозной и этнической основе".

Кроме этого они потребовали отстранить от участия в парламентских выборах "радикальных исламистов и сепаратистов".

По их данным, высказывания кандидатов, в том числе, и от других политобъединений угрожают суверенитету и светскости Кыргызстана.

Примечательно, что изначально "Ыйман Нуру" была создана 9 лет назад – в 2012 году. Причем на данный момент они открыто позиционируют себя как религиозная партия. Их слоган: "Верующая власть - благословенная жизнь!". А это запрещает закон, так как Кыргызстан – светское государство, где религия должна быть отделена от политики.

По спискам прошлого года и нынешним лидером партии является Нуржигит Кадырбеков. В 2020-ом он недолго проработал на должности министра культуры КР. Персона Кадырбекова изначально накладывает на партию печать недопустимой религиозности. Именно он в начале этого года отметился в скандале с участием звезд отечественного шоу-бизнеса. Камнем преткновения в скандале стала серия передач на ютуб-канале "без купюр" артиста Курала Чокоева. В одной из шоу снялся и известный кыргызский певец Кайрат Примбердиев. В передаче, к слову, транслирующейся не на госканале, был употреблен ряд нецензурных слов. В дело вмешался Кадырбеков. Он возмутился: "В нашем языке, мне кажется, люди никогда не матерились". В итоге невинная шутка артистов на частном канале вылилась в моральное бичевание со стороны главы Минкультуры. Артисты под давлением даже пытались отказаться от заслуженных ими наград. Однако в дело вмешались правозащитники и вынудили моралиста Кадырбекова пойти на примирение.

Поставил экс-глава Минкульта и свою подпись под скандальным назначением Самары Каримовой в качестве главы музыкального училища имени Ниязалы в Оше. В общем, менее чем за две недели Нуржигит Кадырбеков показал, что он малоопытен для работы министра.

Примечательно, что в 2018 году Нуржигит Кадырбеков являлся председателем фонда развития религиозной культуры "Ыйман" при президенте КР Сооронбае Жээнбекове. К слову, на тот момент Фонд держал "на балансе" 2060 религиозных деятелей, которым ежемесячно выплачивал стипендию от 5 до 15 тысяч сомов. На эти нужны в месяц уходило 11 млн сомов. Только этот факт говорит о том, что ранее партия и ее лидер активно спонсировали религию, а значит, в последствие будут формировать в ЖК именно такой кластер, что повторим, идет в разрез с законодательством Кыргызстана.

Также ранее в интервью одному из СМИ, Кадырбеков говорил, что "если государство не будет контролировать религиозную политику, если мы продолжим говорить, что мы светская страна, конец будет плачевным".

С прошлых выборов в составе партии осталось немного кандидатов. Например, адвокат Динара Ашимова. Правда, в списке ЦИК она фигурирует, как безработная. Ранее Ашимова защищала интересы Азимбека Бекназарова, Ахматбека Келдибекова и Кенешбека Дуйшебаева в суде против телеканала "Апрель".

Аскарбек Куручбеков - в партию пришел из "Мекеним Кыргызстан", был депутатом Бишкекского городского кенеша - заместителем лидера фракции.

Почти все остальные кандидаты в списке политобъединения – новые. Среди них есть интересные представители. Так, скажем, главный специалист предприятия при Управделами президента Эрнис Айдаралиев.

Еще одним интересным кандидатом является безработная Жаныл Алыбаева. Ранее она находилась на должности заместителя министра социального развития КР.

Мирлан Даанышман - руководитель предвыборного штаба "Ыйман Нуру", а также директор ОсОО "KGstan media-centr". До этого он занимал должности в ряде государственных телеканалов.

Замирбек Мамасадыков – один из представителей партии, возглавляет айыл окмоту Достукского айыл окмоту Ноокенского района Жалал-Абадской области.

Нурадин Султанкулов. Еще один кандидат от партии - замглавы Центрального территориального представительства Госкадровой службы.

Темирлан Бекботоев, председатель общественного объединения "Жаны жуздор", представлявший интересы мигрантов в России.

В целом в партии много экспертов из Жогорку Кенеша и бывших госслужащих. Остальные персоны, скорее, включены в список политобъединения для формирования гендерной и национальной квоты.

Но наиболее интересной фигурой в партийном списке является Аида Абдырахманова. Та самая, которая, по слухам, подала заявление ранее в милицию на правозащитницу Гулзат Аалиеву (ту, что требует резонно ЦИК отозвать регистрацию партии "Ыйман Нуру" на нынешних выборах) "за заявления против ислама и мусульман". Затем в соцсетях Абдрахманова потребовала, чтобы "Аалиева была взята под стражу", потому что "разделяет народ". Юрист тогда пообещала, что готова идти "до конца", если Аалиеву не заключат под стражу, а отпустят под подписку о невыезде или под домашний арест.