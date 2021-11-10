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В Кыргызстане стартовало страновое исследование о воздействии COVID-19

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- Алина Мамаева
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В Кыргызстане стартовало страновое исследование о воздействии COVID-19 на сексуальное, репродуктивное здоровье и социальную жизнь населения, сообщает пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования.

Научно-производственное объединение "Профилактическая медицина" при Министерстве здравоохранения и социального развития КР проводит страновое онлайн исследование I-Share о воздействии COVID-19 на сексуальное и репродуктивное здоровье и социальную жизнь кыргызстанцев, при технической поддержке Фонда ООН в области народонаселения и содействии ОО "Кыргызского альянса планирования семьи".

Исследование направлено на изучение влияния COVID-19 на семейную ситуацию, отношения и доступ к услугам охраны сексуального и репродуктивного здоровья, контрацепции и дородовой помощи. Результаты исследования будут проанализированы специалистами на национальном, региональном, глобальном уровнях и отражены в политических рекомендациях.

Данное исследование проводится также в более 30 странах мира в формате онлайн опроса среди граждан страны для того, чтобы лучше понять последствия мер против COVID-19.

Исследование координируется Академической сетью по политике в области сексуального и репродуктивного здоровья (ANSER) и исследователями из Университета Северной Каролины.

Каждый гражданин может принять участие в этом исследовании здесь.

Онлайн-опросник содержит вопросы, сравнивающие ситуацию до и после первоначального введения мер по борьбе с COVID-19. Сам опрос займет всего 15 минут вашего времени. Все полученные данные анонимны и респондент может прекратить заполнение опросника в любой момент.


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URL: https://www.vb.kg/409118
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, пандемия, COVID
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