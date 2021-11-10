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В Бишкеке застройщика оштрафовали за незаконное срубленное дерево

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- Алина Мамаева
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За незаконную вырубку дерева выписан штраф в 13 тысяч сомов, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По факту вырубки дерева у жилого дома №157 по улице Уметалиева оперативно была создана комиссия по изучению данного вопроса.

В состав комиссии вошли представители Санитарно-экологической инспекции, МП "Бишкекзеленхоз" и патрульной службы милиции.

На месте выяснилось, что МП "Бишкекзеленхоз" не выдавало никаких разрешительных документов для вырубки.

По этой причине Санитарно-экологической инспекцией составлен протокол в отношении строительной компании "Нур-Энергопромсервис" по статье 120 Кодекса КР "О Нарушениях" за незаконное порубку зеленых насаждений в размере 13 тысяч сомов. Нарушители признали вину, на месте вынесено постановление.

Так же был составлен акт для дальнейшего рассмотрения по восстановлению зеленых насаждений.

Если вы стали свидетелями выброса мусора или незаконной вырубки деревьев, можете обращаться по номерам Санитарно-экологической инспекции:

  1. по Свердловскому району: 0551551745;
  2. по Октябрьскому району: 0505523832;
  3. по Первомайскому району: 0555404818;
  4. по Ленинскому району: 0554222213.


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URL: https://www.vb.kg/409123
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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