Глава кабмина встретился с активом Тогуз-Тороуского района

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую области встретился с местным активом Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров отметил, что новые дороги открывают новые возможности и перспективы для социально-экономического развития района и страны в целом.

"Теперь необходимо взяться за обновление инфраструктуры района. Следует бережнее относиться к новым дорогам и инфраструктурным объектам. Китайские инвесторы готовы работать с нами. Если мы сработаемся с инвесторами, будем привлекать ещё больше инвестиций в страну", - сказал он.

Акылбек Жапаров также рассказал о приоритетных направлениях в деятельности правительства.

Со стороны участников встречи были подняты вопросы касательно социально-экономического развития Тогуз-Тороуского района.

Председатель кабмина ещё раз напомнил участникам встречи, что необходимо четко исполнять указ президента "О мерах по обеспечению честных, справедливых и прозрачных выборов депутатов ЖК".

"Вчера были наказаны лица, нарушившие исполнение указа президента. Они были вовлечены в агитационную кампанию. Это люди, которые годами работали и лишились своих должностей в один момент. Нам нужно провести предстоящие выборы прозрачно, открыто, не нарушая законодательство", - сказал глава кабмина.

По итогам встречи Акылбек Жапаров поручил местным органам власти ускорить реализацию социальных проектов для местного населения со стороны инвесторов.