Подписаны несколько документов на деловой миссии из России в Кыргызстане

В Бишкеке состоялось подписание документов в рамках работы международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в Кыргызской республике.

Какие документы уже подписаны? Об этом информирует российско-кыргызский фонд развития:

- Учредительный договор о создании ОсОО "Нацпромлизинг-Кыргызстан" между ООО "Нацпромлизинг" в лице Генерального директора Ерошока Дмитрия Борисовича и РКФР в лице Председателя Правления Новикова Артема Эдуардовича.

Краткое содержание: создании лизинговой компании ОсОО "Нацпромлизинг-Кыргызстан" с уставным капиталом 50 000 000 сом. Доля ООО "Нацпромлизинг" - 81%, доля РКФР- 19%

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО "Нацпромлизинг", в лице Генерального директора Ерошока Дмитрия Борисович, РКФР, в лице Председателя Правления Новикова Артема Эдуардовича и ГП "Кыргыз Темир Жолу" в лице Генерального директора Сакиева Азамата Абдукаримовича.

Краткое содержание: целями настоящего Меморандума являются непосредственное участие Сторон, а также дочерней компании ООО "Нацпромлизинг" - ОсОО "Нацпромлизинг-Кыргызстан", в обновлении подвижного состава ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу", В том числе с привлечением финансирования банков и РКФР. А также, установление основы, в рамках которой Стороны заявляют о своем намерении установить и совершенствовать сотрудничество в области поставок локомотивов, вагонов, полувагонов, специализированного оборудования и программного обеспечения из Российской Федерации в Кыргызскую Республику, в том числе в рамках лизинговых программ банков и РКФР (включая финансирование в российских рублях)

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ООО "Нацпромлизинг", в лице Генерального директора Ерошока Дмитрия Борисович, РКФР, в лице Председателя Правления Новикова Артема Эдуардовича и ОАО "Айыл Банк".

Краткое содержание: Целями настоящего Меморандума являются установление основы, в рамках которой Стороны заявляют о своем намерении установить и совершенствовать сотрудничество в области поставок сельскохозяйственной и другой специализированной техники из Российской Федерации в Кыргызскую Республику для последующей ее реализации в рамках лизинговых программ ОАО "Айыл Банк" через дочернюю компанию ООО "Нацпромлизинг" - ОСОО "Нацпромлизинг-Кыргызстан", в том числе с привлечением финансирования РКФ реализация Сторонами лизинговых программ и финансирование лизинговых операций (в том числе в российских рублях).

Рамочный контракт на поставку оборудования между ОсОО WEST FOOD, в лице учредителя компании Фархутдинова Артура Геннадьевича и ООО ТЕХНА, в лице коммерческого директора Яцентюка Эдуарда Николаевича.

Краткое содержание: Установление основы, в рамках которой Стороны заявляют о своем намерении установить, сотрудничество в области поставок производственного оборудования 900 "ТЕХНА" (Российская Федерация) для проекта по созданию птицеводческой фабрики бройлерного направления, реализуемого, ОсОО "ВЕСТ ФУД"