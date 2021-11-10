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ГКНБ: снижены цены на 500 наименований медикаментов

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- Алина Мамаева
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В целях обеспечения экономической доступности для населения и реализации государственной политики по регулированию цен на лекарственные средства совместно с фармацевтическими компаниями межведомственной рабочей комиссией проведены ряд мероприятий по анализу ситуации в сфере лекарственного обеспечения, направленных на снижение цен жизненно-важных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По результатам проведенных мероприятий на первом этапе определен перечень из более 500 наименований лекарственных средств разных производителей, пользующихся большим спросом среди населения на фоне складывающейся эпидемиологической ситуации. Сегодня на них снижены как оптовые, так и розничные цены в крупных аптечных сетях от 10 до 68 процентов от прежней стоимости.

В настоящее время на группу лекарственных средств из категории перечня жизненно-важных лекарственных средств ведется активный мониторинг по ввозным, оптовым и розничным ценам с целью оценки текущего состояния доступности.

Отмечено, что регулирование цен лекарственных средств проводится на основании постановления кабинета министров от 28 июля 2021 года №91 "Об утверждении Временных правил регулирования цен на лекарственные средства в КР".

В целях мониторинга реальной ситуации по ценообразованию на систематической основе будет осуществляться срез цен в аптечных сетях, результаты которого будут размещаться на сайте Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения и доводится до общественности.


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URL: https://www.vb.kg/409132
Теги:
ГКНБ, лекарства, цены, Кыргызстан
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