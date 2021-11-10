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В Бишкеке состоялась презентации книги "Дань уважения Венгрии Айтматову"

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня в Бишкеке в национальной библиотеке КР им. А. Осмонова состоялась презентация научно популярной книги "Дань уважения Венгрии Айтматову" выпущенная на двух языках кыргызском и русском при поддержке представительства Совета сотрудничества Тюркоязычных государств в Венгрии, Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии, а также Посольства Венгрии в Кыргызской Республике.

На мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгерской Республики в Кыргызской Республике Шандор Дороги, сын Чингиза Айтматова – Аскар Айтматов, старший научный сотрудник, тюрколог, этнограф Венгерской академии наук Давид Сомфаи, известный кыргызский и венгерский ученый и переводчик Аида Памирбек Шомфайи, а также общественные деятели, известные литературоведы, писатели и поэты и др.

В своем выступлении Посол Венгерской Республики в Кыргызской Республике Шандор Дороги отметил в своем выступлении что благодаря венгерскому востоковеду, путешественнику, зоологу и этнографу Дьёрду Алмаши венгры узнали про культуру и традиции кыргызского народа. Именно он сыграл важную роль в знакомстве западной аудитории с кыргызским эпосом "Манас". Выход книги про Айтматова это значимое культурное событие между нашими странами,- сказал Шандор Дороги.

Давид Сомфаи рассказал гостям о том, что был переводчиком для Чингиза Айтматова, когда писатель приезжал в Венгрию и где Айтматов впервые произнес свою речь на кыргызском языке. Также Сомфаи отметил, что несмотря на свою популярность кыргызский писатель был простым человеком. Все выступающие отмечали, что Кыргызстан и Венгрию связывает историческая, культурная и языковая близость.


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URL: https://www.vb.kg/409136
Теги:
Чингиз Айтматов, Венгрия, Бишкек, Кыргызстан
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