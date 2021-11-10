В ЦИК открылся Центр гражданского образования и избирательных технологий

Инициативу повышения правовой культуры кыргызстанцев и развития гражданского образования на базе Центра поддержали постоянные партнеры ЦИК – Программа ПРООН по поддержке выборов в КР и Программный офис ОБСЕ в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Как отметила Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова Центр гражданского образования уже начал свою работу в рамках проводимых парламентских выборов. "Я надеюсь, что систематизация гражданского образования с институционализацией в виде Центра гражданского образования и избирательных технологий Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики позволит интегрировать вопросы воспитания, образования с правовыми аспектами", - сказала она.

Основные задачи Центра - способствовать укреплению демократических основ, повышению правовой и политической культуры выборов, доверия к институтам управления, активизации граждан и гражданского общества к участию в жизни и развитии страны. При этом деятельность Центра будет ориентирована на все социальные слои и возрастные группы населения Кыргызской Республики. При этом новый Центр открыт ко взаимодействию с организациями гражданского общества, образовательными учреждениями, экспертным сообществом и международными партнерами.

В Церемонии открытия Центра гражданского образования и избирательных технологий приняли участие Госсекретарь КР С.Касмамбетов, председатель ЦИК Н.Шайлдабекова, глава Программного офиса ОБСЕ в г.Бишкек А.Рогов, Постоянный представитель ПРООН в КР Луиз Чемберлен, Посол Швейцарии в КР Оливье Бангертер, директор представительства Международного фонда избирательных систем в КР Рената Левовски, а также представители СМИ, представители ВУЗов и госорганов КР.

"Мы уверены, что Центр гражданского образования сыграет каталитическую роль в улучшении понимания гражданами политической и избирательной системы страны. Политическое равенство и политические знания - два важных качества гражданского понимания, которые будут проверяться на выборах. Но участие граждан не начинается и не заканчивается только выборами. Жизненно важно, чтобы граждане были включены и активно участвовали во всех процессах демократического управления, включая обсуждение государственных решений, разработку, реализацию, мониторинг и оценку государственной политики и ее результатов", - отметила Постоянный представитель ПРООН в КР Луиз Чемберлен в своем выступлении.

В планах Центра гражданского образования при ЦИК на 2022 год разработка проекта Стратегии развития гражданского образования избирателей на 5 лет, реализация проекта "Библиотеки – центры правового просвещения избирателей", разработка эффективных механизмов для включения ЛОВЗ в избирательный процесс, информационные и образовательные мероприятия для молодежи, женщин, ЛОВЗ, мигрантов и многое другое.

С 2019 года Программа ПРООН по поддержке выборов в Кыргызской Республике оказывает поддержку ЦИК в проведении ряда мероприятий по гражданскому образованию, а также осуществляет поддержку Центральной Избирательной Комиссии в техническом оснащении, проведении тренингов и информационных кампаний по выборному процессу при поддержке Правительства Японии, Германии и Швейцарии.