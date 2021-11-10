Президент поучаствует в саммите Совета тюркоязычных государств в Стамбуле

Президент Садыр Жапаров 11–12 ноября совершит рабочий визит в город Стамбул Турецкой Республики, в рамках которого примет участие в восьмом заседании Саммита глав стран-участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) на тему "Зеленые технологии и умные города в эпоху цифровизации". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Как отметил заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Жээнбек Кулубаев, в рамках предстоящего заседания планируется подписание решения о переименовании названия Совета сотрудничества тюркоязычных государств на Организацию тюркских государств, принятие стратегического документа "Видение тюркского мира - 2040", представляющий своего рода дорожную карту по углублению сотрудничества между тюркоязычными государствами на ближайшие два десятилетия в приоритетных сферах, а также иных документов касательно деятельности Организации.

Ожидается, что придание нового названия положительно скажется на укреплении позиции Организации на международной арене и будет стимулировать расширение сферы ее деятельности.

Кроме того, планируется принятие стратегического документа "Видения тюркского мира-2040", инициированного Первым Президентом Казахстана, Почетным Председателем ССТГ Н.Назарбаевым в рамках седьмого Саммита Организации 15 октября 2019 года в Баку.

Данный стратегический документ направлен на разработку основ для поддержания потенциала государств ее членов решать, индивидуально и коллективно, вызовы современного мира. Существующий дух сотрудничества будет использоваться для достижения основной цели каждого государства-члена по обеспечению политического, экономического, социального и культурного стандартов развития.

Ожидается, что в рамках визита Глава государства проведет встречи с лидерами Турции, Азербайджана, Узбекистана и Венгрии, где будут обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества.