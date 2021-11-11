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Кыргызско-российский фонд развития планирует развивать зеленые облигации

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- Светлана Лаптева
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На Международной деловой миссии российских компаний, проходящей в Бишкеке, глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков рассказал, что фонд планирует инвестировать в "зеленые облигации".

По его словам, деньги полученные от облигаций можно направить на реализацию проектов по возобновляемым источникам электроэнергии и улучшению экологии.

"Фонд работает на двумя проектами в области экологии. Один из них предусматривает развитие геотермального отопления, и поэтапный переход столичных жилмассивов на такой вид отопления. А стоимость такого отопления не будет превышать затраты на приобретение угля. И это поможет избавить горожан от необходимости топить свои дома углем и снизит проблему смога в столице", - сказал Новиков.

Второй проект, по словам Новикова - это перевод машин по всей стране на газ вместо бензина. Глава фонда добавил, что этот проект позволит снизить затраты автовладельцев, а также повлияет на улучшение экологии.

Справка: Геотермальное отопление - это один из альтернативных и более экологичных способов отопления частных домов. Принцип работы такого отопления похож на работу кондиционера или холодильника. Основной элемент такого отопления - тепловой насос, которых находится в двух так называемых контурах. Один контур внутренний, он выглядит как обычное отопление из труб и радиатора. Второй, внешний - это теплообменник, который находится под землей. В него заливают спецжидкость или обычную воду.

Сразу после появления информации об этом в СМИ, в интернете активно стали обсуждать эту информацию. Мнения различны, некоторые советуют семь раз подумать прежде чем применять геотермальное отопление, поскольку велик износ труб при применении этой системы, важно обсудить и другие подводные камни.

Но понятно, что все предложения требуют не просто обсждения, но и просчета экономических и экологических выгод.


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URL: https://www.vb.kg/409142
Теги:
Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан
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