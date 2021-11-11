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В рамках учения ОДКБ прошел день национальной культуры Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В рамках учения ОДКБ "Нерушимое братство-2021", проходящего сейчас в Казани, состоялся день национальной культуры Кыргызской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

"Киргизские военнослужащие подготовили концертную программу, в которую входило исполнение песен на киргизском и русском языках, игра на народных музыкальных инструментах и танцевальные номера в национальных костюмах", - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Также среди военнослужащих государств-партнеров состоялся турнир по мини-футболу. Как отмечается, в финальной схватке встретились команды России и Беларуси. Победу в дополнительное время одержала команда гостей со счетом 3:2. Третье место заняла команда Кыргызстана.

Учение "Нерушимое братство-2021" проходит в Казани под общим руководством командующего Центрального военного округа Александра Лапина и продлится до 12 ноября 2021 года. В совместных действиях принимают участие 1800 человек, представляющих воинские контингенты Вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Главные задачи учения - совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления Войск (Коллективных сил) ОДКБ при выполнении задач по предназначению, а также повышение слаженности воинских частей и подразделений, входящих в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ, в ходе проведения операции по поддержанию мира.


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URL: https://www.vb.kg/409147
Теги:
ОДКБ, Кыргызстан
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