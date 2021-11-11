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Руслан Казакбаев встретился с Папой Римским Франциском

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- Анастасия Карелина
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Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев в рамках первого официального визита в Итальянскую Республику посетил Город-государство Ватикан, где состоялась короткая аудиенция с Папой Римским Франциском, а также встреча с госсекретарем Ватикана Пьеро Паролини. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе аудиенции Папа Римский Франциск передал руководству нашей страны и народу Кыргызстана свои наилучшие пожелания.

В ходе встречи Руслана Казакбаева с госсекретарем Ватикана Пьеро Паролини стороны отметили необходимость укрепления двустороннего сотрудничества между странами в политической, культурно-гуманитарной сферах, а также расширение договорно-правовой базы.

Министр проинформировал Пьетро Паролини о внутриполитических реформах по укреплению демократических институтов в Кыргызстане, предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша. Госсекретарь, в свою очередь, выразил готовность активизировать сотрудничество с Кыргызстаном, включая вопросы обмена информацией в области архивных исследований.

Стороны также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня в контексте сохранения мира и стабильности. Отдельно обсудили вопросы межрелигиозной толерантности, в частности, особое внимание было уделено вопросам в сфере образования.

В связи с предстоящим в 2022 году 30-летием установления дипотношений между КР и Ватиканом, Руслан Казакбаев предложил рассмотреть вопрос заключения Соглашения о расширенном сотрудничестве между Кыргызстаном и Государством Ватикан, которое также охватывало бы сферу образования и культуры. Пьетро Паролини принял предложения министра по расширению договорно-правовой базы двух стран, а также по организации в следующем году взаимных визитов на высоком и высшем уровнях.


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URL: https://www.vb.kg/409151
Теги:
Италия, Ватикан, Кыргызстан, МИД, Руслан Казакбаев
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