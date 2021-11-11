Камчыбек Ташиев открыл новое здание отделения ГКНБ в Кара-Куле

Кара-Кульское городское отделение ГКНБ переехало в новое здание. На открытии побывал заместитель председателя Кабмина КР, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В новом здании Кара-Кульского городского отделения Джалал-Абадского областного управления ГКНБ есть все необходимое: современное оборудование, помещения для сотрудников, включая комнату отдыха и специальную парковку.

В церемонии открытия приняли участие зампред Кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, ветераны ГКНБ, личный состав ОГКНБ, представители местных властей Кара-Куля. В своем выступлении генерал-лейтенант Ташиев коснулся предстоящих парламентских выборов. В частности, подчеркнул верховенство закона и необходимость создания равных правовых условий для всех партий и невмешательства государственных должностных лиц в избирательную кампанию.