Погода
$ 84.74 - 84.84
€ 97.67 - 98.80

Камчыбек Ташиев открыл новое здание отделения ГКНБ в Кара-Куле

210  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кара-Кульское городское отделение ГКНБ переехало в новое здание. На открытии побывал заместитель председателя Кабмина КР, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В новом здании Кара-Кульского городского отделения Джалал-Абадского областного управления ГКНБ есть все необходимое: современное оборудование, помещения для сотрудников, включая комнату отдыха и специальную парковку.

В церемонии открытия приняли участие зампред Кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, ветераны ГКНБ, личный состав ОГКНБ, представители местных властей Кара-Куля. В своем выступлении генерал-лейтенант Ташиев коснулся предстоящих парламентских выборов. В частности, подчеркнул верховенство закона и необходимость создания равных правовых условий для всех партий и невмешательства государственных должностных лиц в избирательную кампанию.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409153
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, Кабинет министров, Камчыбек Ташиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  