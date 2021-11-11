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В Джалал-Абаде задержана женщина, которая пыталась продать ребенка

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- Назгуль Абдыразакова
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В СБНОН МВД КР по Джалал-Абадской области поступила информация о том,что жительница города Джалал-Абада занимается подделкой документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным ведомства, данный факт зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статей 359 (подделка документов) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

"УВД Джалал-Абадской области совместно с ОВД города Джалал-Абада проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых было установлено, что некая гражданка "Ж" готовит к продаже новорожденного ребенка с незаконно изготовленными на него документами. На основании информации о готовящемся преступлении, проведены специальные следственные действия. В качестве покупателей выступили сами

сотрудники МВД, которые при передаче денежных средств в размере 40 тысяч сомов задержали вышеуказанную гражданку. Новорожденная девочка передана работникам Джалал-Абадского городского отдела защиты детей. Дело переквалифицировано на статью 171 (торговля людьми) Уголовного кодекса. Осуществляется досудебное расследование".


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URL: https://www.vb.kg/409154
Теги:
Джалал-Абадская область, продажа младенцев, МВД
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