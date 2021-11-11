Более 13 тысяч нарушений ПДД выявлено в республике за минувшую неделю

За минувшую неделю сотрудниками ГУОБДД на территории республики в ходе рейдовых мероприятий было выявлено 12265 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

Зафиксированы следующие нарушения:

- превышение водителями скоростного режима –1577;

- управление ТС без соответствующих документов ПДД – 161;

- нарушение правил эксплуатации ТС – 4251;

- нарушение порядка регистрации ТС – 57;

- подложные гос.номера – 9;

- отсутствие гос.номера – 11;

- невыполнение водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 7;

- автохулиганство – 6;

- нарушение ПДД пешеходами – 166;

- переоборудование ТС – 93;

- перевозка опасного груза – 1;

- неподчинение требованиям дорожных знаков – 5128;

- управление ТС с тонированными стеклами – 34;

- управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 230;

- водворены на штрафную стоянку – 836.