Более 13 тысяч нарушений ПДД выявлено в республике за минувшую неделю

За минувшую неделю сотрудниками ГУОБДД на территории республики в ходе рейдовых мероприятий было выявлено 12265 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.
Зафиксированы следующие нарушения:
- превышение водителями скоростного режима –1577;
- управление ТС без соответствующих документов ПДД – 161;
- нарушение правил эксплуатации ТС – 4251;
- нарушение порядка регистрации ТС – 57;
- подложные гос.номера – 9;
- отсутствие гос.номера – 11;
- невыполнение водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 7;
- автохулиганство – 6;
- нарушение ПДД пешеходами – 166;
- переоборудование ТС – 93;
- перевозка опасного груза – 1;
- неподчинение требованиям дорожных знаков – 5128;
- управление ТС с тонированными стеклами – 34;
- управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 230;
- водворены на штрафную стоянку – 836.