Погода
$ 84.74 - 84.84
€ 97.67 - 98.80

Более 13 тысяч нарушений ПДД выявлено в республике за минувшую неделю

143  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

За минувшую неделю сотрудниками ГУОБДД на территории республики в ходе рейдовых мероприятий было выявлено 12265 нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

Зафиксированы следующие нарушения:

- превышение водителями скоростного режима –1577;

- управление ТС без соответствующих документов ПДД – 161;

- нарушение правил эксплуатации ТС – 4251;

- нарушение порядка регистрации ТС – 57;

- подложные гос.номера – 9;

- отсутствие гос.номера – 11;

- невыполнение водителем ТС требований сотрудников уполномоченных органов – 7;

- автохулиганство – 6;

- нарушение ПДД пешеходами – 166;

- переоборудование ТС – 93;

- перевозка опасного груза – 1;

- неподчинение требованиям дорожных знаков – 5128;

- управление ТС с тонированными стеклами – 34;

- управление ТС в состоянии алкогольного опьянения – 230;

- водворены на штрафную стоянку – 836.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409155
Теги:
МВД, нарушения, ПДД, Кыргызстан, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  