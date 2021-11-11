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Кудайберген Базарбаев: Буду кардинально менять качество жизни в интернатах

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- ВБ
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О том, как решаются проблемы социально-уязвимых граждан в нашей стране, о людях с инвалидностью и пожилых, оставшихся без попечения в интервью с министром труда социального обеспечения и миграции Кудайбергеном Базарбаевым.

Все выходные вы объезжали интернаты Чуйской области, расскажите о цели поездок?

- Я посчитал своей обязанностью посмотреть на условия, в которых живут наши подопечные в интернатах. Это пожилые люди – наши бабушки и дедушки, психически нездоровые люди, дети, которые остались без присмотра и нуждаются во внимании. Поэтому одним из первых шагов на посту министра провел инспекционную поездку по интернатам - Токмок, Искра, Жайылский, Беловодский районы.

Задача простая - посмотреть условия, в которых они живут – тепло ли у них, сытно ли, какие у них вообще есть условия. Ведь не случайно мы говорим о них – подопечные. То есть, они под нашей опекой, под опекой государства. Кроме нас, позаботиться об этих людях больше некому.

Такие необъявленные поездки дают очень хороший результат. Было выявлено много недостатков в этой сфере. Дело в том, что многие сотрудники со временем начинают относиться с прохладцей к своим служебным обязанностям.

Было выявлено, что во многих местах не выдерживается температурный режим, который должен составлять 22-24 градуса в комнатах. Я сам попробовал, что им дают на завтрак, на обед. Конечно, качество должно быть лучше. Специально поехал в выходные дни, что посмотреть, как выполняется график дежурств. Многих ответственных лиц не оказалось на рабочих местах.

Но есть и хорошие факты. В целом же, необходимо кардинально менять условия пребывания наших граждан в интернатах, улучшать качество питания, качество жизни.

Можно ли сказать, что это один из первых шагов со стороны министерства, со стороны государства в целом, чтобы предпринимать упреждающие шаги и улучшить жизненные условия этой категории граждан. Мы до этого часто бывали свидетелями того, что о той или иной социально-уязвимой категории граждан вспоминали только после того, как с ними что-то случалось. Теперь будут вестись профилактические работы, чтобы не только улучшить, но предотвратить какие-то несчастные случаи?

- Вы точно отметили, надо идти на опережение. Есть известная фраза, пожар легче предупредить, чем потушить. У нас всех в памяти случай, когда буквально два месяца тому назад, мальчик остался без присмотра. Если бы ответственные люди, сидя в кабинете, вовремя смотрели на камеры, то увидели, что он уже два дня как нуждался в помощи.

Камеры есть, но ответственные работники интерната отнеслись, спустя рукава, в итоге мы имеем этот печальный факт. Чтобы такого не было, я сам все осмотрел, по итогам поездки в интернаты провел экстренное совещание, будем принимать меры по недопущению таких фактов.

Система требует кардинальных изменений, это понятно уже давно, но это требует и не меньших финансовых вложений, но прежде, чем будут изыскивать эти средства, у вас имеется план по реформированию, чтобы можно было в краткосрочный период начать работы по ее улучшению?

- Говорить все время о реформе, я думаю, не приходится, корень вопроса в эффективности работы сотрудников. В отдельных наших интернатах есть все необходимое - комнаты для кружков, чтения, есть комнаты для того, чтобы дети проводили досуг, но при этом в других интернатах отсутствуют даже ковровые дорожки.

Те первичные требования, которые мы им ставим – обеспечить теплом и питанием, они выдерживают. Но люди требуют иного - внимания, чтобы их досуг был устроен, а для этого нужны усилия и компетентность со стороны персонала. Они должны обладать знаниями и, главное, хотеть этим делом заниматься.

Например, долгие годы не пересматривался вопрос о норме питания для пациентов интернатов, эффективности использования денег, которые были выделены.

У нас была программа, в соответствии с которой мы знали о каждом пациенте в интернате - откуда он, с каким диагнозом, какие были условия при поступлении. Сегодня стали изучать эту программу и выявили, что первичная информация, которая была заложена 2-3 года назад, до сих пор не обновлена. Это дистанционная работа, она должна была вестись, данные обновляться. Программы надо обновить, для этого по полной использовать возможности цифровизации в сфере интернатов.

Основная часть проблемы заключается в менеджменте и человеческом факторе на местах, и похожая проблема имеется также в сфере медико-социальной экспертизы. Диагноз, определение инвалидности, постановка верного диагноза - одна из наиболее острых проблем.

- Это больная тема. На сегодня в нашей стране 197 тысяч лиц с инвалидностью. Остро стоит вопрос установления инвалидности. В этой сфере очень много нареканий на тех, кто определяет группу инвалидности, решение этих вопросов часто искусственно затягивается, имеются коррупционные схемы, грубое отношение сотрудников. Проблемы накапливались годами, граждане не могли своевременно и справедливо получить инвалидность.

И это неприемлемо. Поэтому 4 ноября я провел рабочие встречи с руководителями МСЭК Баткенской, Жалал-Абадской, Ошской областей и города Ош, где была проведена полная ревизия. 10 ноября прошла встреча с руководителями Иссык-Кульской, Нарынской, Чуйской, Таласской областей и города Бишкек.

Уже приняты конкретные решения в целях повышения качества работы комиссий и в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О структуре и составе Кабинета министров КР и структуре Администрации Президента КР". Освобождены от занимаемой должности 11 председателей медико-социальных экспертных комиссий, также уволены 2 врача.

Будет внедрять в систему МСЭКов цифровые решения. Например, диагноз, поставленный медиками, должен напрямую через Интернет поступать в комиссии, что ускорит получение инвалидности. Этот вопрос будет решен совсем скоро.


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URL: https://www.vb.kg/409156
Теги:
дети, Кыргызстан, Министерство социального развития
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