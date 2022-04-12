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Сартаев: Акылбек Жапаров несет ответственность за высказывание Байсалова

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- Бермет Таалайбекова
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Социальный фонд КР никакого отношения к силовикам не имеет. Об этом редакции vb.kg заявил военный правозащитник на общественных началах полковник в отставке Сартаев Анвар.

По его словам, военнослужащие Кыргызстана не платят налоги и не отчисляют взносы в Соцфонд.

"Руководители силового блока не должны были допускать таких высказываний. В декабре 2020 года, еще будучи депутатом Жогорку Кенеша, Акылбек Жапаров также поднимал аналогичный вопрос. Тогда мы провели круглый стол по данному вопросу. Жапаров присутствовал на нашем мероприятии и сказал, что больше такого не повторится. Сейчас он возглавляет кабинет министров, и он должен отвечать за высказывания своих заместителей в лице Эдиля Байсалова. Я бы обратил внимание на работу министра обороны. Он должен четко исполнять свои полномочия, которые прописаны в Законе об обороне, Совете безопасности. В этом законе был пункт, что президент как председатель Совета безопасности рассматривает бюджет обороны безопасности, но позже это полномочие было удалено из законодательного документа.

Министр обороны должен встретиться с президентом Кыргызстана, чтобы гражданские организации, которые не имеют никого отношения к силовому блоку, не поднимали такие вопросы. Всю ночь после заявления мы переписывались в общих чатах и решили, что после окончания месяца Рамадан создадим инициативную группу, которая будет требовать отставки заместителя Соцфонда и заместителя кабинета министров Эдиля Байсалова, чтобы они не ставили палки в колеса силовикам", - говорит Сартаев.

Напомним, ранее заместитель главы Соцфонда Гульнура Жуматаева на парламентском заседании заявила, что работающим гражданам, в том числе и военнослужащим, не будут выплачивать пенсии.


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URL: https://www.vb.kg/409157
Теги:
военная служба, пенсии, Кыргызстан, Социальный фонд
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