Экономист про главу ГТС Кубанычбекова: поставили волка овец сторожить

Экономист Эмиль Ашымбаев обратился к главе Кабмина КР Акылбеку Жапарову по поводу сомнительных схем на таможне в результате создания санитарных зон, где будут работать частные компании для извлечения сверхприбылей.

"В рейтинге самых коррумпированных госорганов, таможенная служба всегда занимает верхние строчки. Ну а то, что в октябре 2021 года распоряжением председателя кабинета министров Акылбеком Жапаровым главой таможенной службы назначен бизнесмен, владеющий бизнесом, напрямую связанным с таможенным процессом, вообще нонсенс.

То есть, поставили волка овец сторожить.

Когда назначали Адилета Кубанычбекова главой таможни, Акылбек Жапаров клятвенно заверял, что грузопоток из Китая увеличится в два раза, но ни слова не было сказано о том, что на КПП будут создаваться санитарные зоны, где будут работать частные компании для извлечения сверхприбылей.

И именно с компанией главы таможни "Silk Way" и будет заключен договор на оказание услуг в санитарной зоне, и не только.

То, что сейчас происходит на кыргызско-китайской границе, следствие конфликта интересов. И понятно, почему водители бьют тревогу. Как заявил председатель объединения водителей "Сапарман" Максатбек Дуйшеев, "таможенная служба в целях увеличения грузоперевозок заключила договор с Silk Way, планирует создать санитарную зону на территории в 6 километров. Говорят, что там будет работать 20 машин, контейнеры с товарами из Китая будут загружаться на наши авто. За эту услугу будут платить от тысячи до полутора тысяч долларов".

Для того, чтобы организовать такую зону, недостаточно решения только Таможенной службы, такие решения принимаются распоряжением кабмина. И цены на оказание услуг должны утверждаться антимонопольным органом, поскольку категория таких услуг относится к государственным.

Кроме этого, санитарная зона, в которой будет работать только двадцать машин, пусть даже вахтовым методом, обеспечит работой, в крайнем случае, 60-80 машин. А что делать остальным 320 водителям, остающимся без работы?

Если грузопоток будет увеличиваться, как обещал А.Жапаров, вероятнее всего, что, во-первых, грузы опять будут застревать уже на кыргызско-китайской границе, и во-вторых, возможен перегруз машин, вывозящих грузы на территорию страны. А от этого опять будут страдать дороги, из-за которых между жителями и водителями периодически проходят скандалы.

И, как объяснил Максат Дуйшеев, "Торугарт находится на 3800 метрах над уровнем моря, там холодно, машины будут ломаться. А нам предлагают вахтовую работу. Но такая работа там невозможна. Эта схема будет вредить и государству, и нам, и частным предпринимателям. Говорят, что это предложение китайской стороны, что должна быть санитарная зона. Но нам не показывают документ, ситуация не понятна", - сказал Дуйшеев.

Водителям обещают платить по одной-полторы тысячи долларов. Но, опять-таки, таможня не озвучивает, из чего складывается эта сумма и сколько будут стоить услуги "Silk Way". Хотя, при любом раскладе, эта фирма ничего не теряет.

Допустим, если есть условие китайской стороны о наличии санитарной зоны, то эта информация должна быть в открытом доступе и разработана инструкция, но этим никак не должна заниматься частная компания, тем более аффилированная с нынешним главой Таможенной службы. Разве это не коррупция?

Вместо того, чтобы запустить работу КПП и облегчить грузоперевозки нашим водителям-перевозчикам, Таможенная служба создает все больше и больше препон. Стоит торговля, половина Дордоя не работает, грузы приходят с большой задержкой, швейники не могут купить ткани и фурнитуру в нормальных объемах.

Почему Казахстан всячески стимулирует сотрудничество с Китаем – создает "зеленые" коридоры, большинство китайских бизнесменов переманили на Хоргос, подключается к программной инициативе Китая "Пояс и путь".

Проводится много форумов, устраиваются встречи для деловых кругов на разнообразных площадках, заключаются соглашения.

И все эти старания перечеркиваются вот таким отношением таможни, многие сотрудники которой ведут себя как местечковые бай-манапчики, и никак не могут оторваться от внедрения сомнительных схем, от которых страдает и простое население, и бизнес, и имидж страны", - написал эксперт в своем обращении.