В Таджикистане предложили установить памятник Эмомали Рахмону

Газета "Точикистон" опубликовала два материала, авторы которых считают, что президенту Эмомали Рахмону нужно установить памятник. Об этом сообщает издание Радио Озоди.

Пока непонятно, пользуется ли такая идея поддержкой, но со временем, скорее всего, такое может случиться, и за этой инициативой, возможно, стоят официальные власти.

Чего хотят авторы?

На прошлой неделе Тоджиддин Курбонов, отличник печати Таджикистана, опубликовал статью с призывом установить памятник действующему президенту в Дангаринском районе. Вслед за ним 8 ноября это же издание опубликовало статью известного таджикского писателя Зарифа Гулома о том, что Эмомали Рахмон родился в селе Кангурт Темурмаликского района и что установить ему памятник следует в этом селе.

Эти два предложения вызвали горячие дебаты по поводу статуи человека, которого называют "Лидером нации - основателем мира и национального единства". Как правило, большинство предложений в части президента Таджикистана, включая присвоение ему статуса "Лидера нации", начиналось с одного-двух таких предложений в прессе.

Зариф Гулом, один из авторов предложения, в беседе с Радио Озоди сказал, что он просто хотел выразить свое мнение, прочитав другое мнение: "Я прочитал статью, подумал, что памятник нужно ставить там, где родился этот человек, и написал свое мнение. Он уже 30 лет руководит нашим народом, он лидер. Из такой тяжелой ситуации спас народ. И поэтому воздвижение памятника – это знак высокого уважения к такой исторической личности".

Соревнование "Кто больше польстит?"

В Казахстане установили памятник бывшему лидеру этой страны Нурсултану Назарбаеву. Хотя и заявляется, что он ушел с поста президента, Назарбаев по-прежнему занимает ключевые посты в этой стране в качестве председателя Совета безопасности и имеет значительное влияние на решения правительства.

В Туркменистане также установлен памятник президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедову, известному своим строгим режимом.

В честь Эмомали Рахмона, который правит Таджикистаном с 1992 года и является одним из "старожилов" среди политических лидеров Центральной Азии, пока не установлено ни одного памятника. В законе "О Лидере нации - Основоположнике мира и национального единства" есть специальный пункт о возведении памятника Эмомали Рахмону, однако при этом указано, что "памятник должен быть возведен после смерти Лидера нации в столице Таджикистана и в регионе, где он родился".

В законе при этом не уточняется, разрешено ли возведение памятника президенту при его жизни. Шокирджон Хакимов, таджикский юрист, считает, что "в нарушение закона, в условиях, когда культ личности распространяется все больше, реализация таких предложений возможна".

"К большому сожалению, между чиновниками сейчас идет своего рода соревнование, кто больше польстит первому лицу в государстве. Каждый из них хочет привлечь внимание к себе любым способом, каким только может, своими подобострастными инициативами. Кто-то пишет хорошую песню, кто-то пишет хорошие стихи или сочиняет небылицы об этой личности – все это превратилось в нехорошую тенденцию", - отмечает Хакимов.

По словам этого таджикского правоведа, в Таджикистане такие предложения обычно делаются от имени жителей или писателей и других общественных деятелей, и они всегда вызывают общественный резонанс.

В то время как у Путина нет памятника…

Некоторые утверждают, что сам Рахмон в прошлом не приветствовал установку памятников, так как в Таджикистане обычно памятники принято устанавливать только для усопших. Но он также выступал против размещения своих фотографий на улицах и в других общественных местах. Но затем словно умолк и его большие и яркие портреты заполонили все места.

Абдумалик Кадыров, таджикский аналитик, считает, что возможно, общественное мнение о том, что статуи возводятся обычно усопшим, повлияло на принятие решений и на более высоком уровне. С другой стороны, по его словам, "мы часто следуем тому, что делается в России. Раз у Путина нет памятника, то здесь тоже считают, что в этом нет необходимости. Я не думаю, что это хорошая идея - ставить памятник человеку при его жизни".

Авторы же предложений об установке памятника Эмомали Рахмону считают, что их предложения обязательно должны быть реализованы при жизни президента. Зариф Гулом говорит, что мысли о том, что устанавливать памятник живому человеку "нехорошо" - это суеверие. По его словам, он не отправлял официально свое предложение в правительство, но многие хотели бы, чтобы эта инициатива была реализована.

Эмомали Рахмон находится у власти почти тридцать лет. Его сторонники говорят, что окончание гражданской войны в Таджикистане и восстановление экономики – это заслуга президента. Однако критики утверждают, что президент сделал правительство семейным делом, подавил оппозицию, не смог преодолеть коррупцию в стране и вверг страну в кризис безработицы и миграции.

Между тем, некоторые международные СМИ отмечают, что глядя на памятник Исмоили Сомони в центре Душанбе, можно уловить знакомые черты лица президента страны.