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Психологи и соцработники учреждений УИС прошли тренинг

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- Айжан Мамбеталиева
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Учебным центром ГСИН при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке был проведен тренинг "Роль пенитенциарной психологической службы в воспитательной работе уголовно- исполнительной системы Кыргызской Республики".для психологов и соцработников учреждений УИС.

Данный тренинг проводился в целях обеспечения качества работы психологической службы, решения социально-психологической возможности пенитенциарной системы из числа психологов и социальных работников.

Основное содержание тренинга было направлено на усовершенствование социально-психологических условий, позволяющих изучить, диагностировать и прогнозировать уклад протекания жизни осужденных в режиме исправительных колоний, отслеживать динамику психологических состояний личности, группы/коллектива, изучать личностные и индивидуальные особенности, составлять психологический портрет.

Особое внимание было уделено вопросам этики профессиональной деятельности сотрудников, а также психологической: профилактики, диагностики, консультированию и коррекции как основных направлений психологической службы по адаптации, ресоциализации и реинтеграции.

Мероприятие было подготовлено и проведено главными специалистами Учебного центра Насибой Мураталиевой, Кунзуз Жетигеновой и Гульмирой Усубалиевой.


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URL: https://www.vb.kg/409164
Теги:
ГСИН, ОБСЕ, Бишкек, Кыргызстан
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