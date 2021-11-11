Психологи и соцработники учреждений УИС прошли тренинг

Учебным центром ГСИН при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке был проведен тренинг "Роль пенитенциарной психологической службы в воспитательной работе уголовно- исполнительной системы Кыргызской Республики".для психологов и соцработников учреждений УИС.

Данный тренинг проводился в целях обеспечения качества работы психологической службы, решения социально-психологической возможности пенитенциарной системы из числа психологов и социальных работников.

Основное содержание тренинга было направлено на усовершенствование социально-психологических условий, позволяющих изучить, диагностировать и прогнозировать уклад протекания жизни осужденных в режиме исправительных колоний, отслеживать динамику психологических состояний личности, группы/коллектива, изучать личностные и индивидуальные особенности, составлять психологический портрет.

Особое внимание было уделено вопросам этики профессиональной деятельности сотрудников, а также психологической: профилактики, диагностики, консультированию и коррекции как основных направлений психологической службы по адаптации, ресоциализации и реинтеграции.

Мероприятие было подготовлено и проведено главными специалистами Учебного центра Насибой Мураталиевой, Кунзуз Жетигеновой и Гульмирой Усубалиевой.