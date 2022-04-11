Чабдарова Бурмагуль назначена директором Таласского областного медиацентра

Приказом министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики генеральным директором Таласского областного медиацентра назначена Чабдарова Бурмагуль Токтогуловна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Чабдарова Бурмагуль Токтогуловна окончила филологический факультет Национального университета имени Ж. Баласагына в 1992-1996 гг. В 1996-1998 годах обучилась в том же вузе на магистра философии. До назначения на новую должность, Чабдарова работала заместителем генерального директора Таласского регионального медиацентра.