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Чабдарова Бурмагуль назначена директором Таласского областного медиацентра

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- Назгуль Абдыразакова
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Приказом министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики генеральным директором Таласского областного медиацентра назначена Чабдарова Бурмагуль Токтогуловна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Чабдарова Бурмагуль Токтогуловна окончила филологический факультет Национального университета имени Ж. Баласагына в 1992-1996 гг. В 1996-1998 годах обучилась в том же вузе на магистра философии. До назначения на новую должность, Чабдарова работала заместителем генерального директора Таласского регионального медиацентра.


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URL: https://www.vb.kg/409166
Теги:
Министерство культуры и туризма, СМИ, назначение, Таласская область
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