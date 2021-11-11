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Чемпион мира по тайскому боксу Никита Цой награжден медалью "Кайрат"

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- Айжан Мамбеталиева
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Председатель ГСИН генерал-майор Аскат Эгембердиев поздравил чемпиона национального чемпионата КР по версии WBC Muay Thay Никиту Цой.

Приказом председателя ГСИН за достигнутые спортивные результаты, а также за активное участие в жизнедеятельности УИС лейтенант внутренней службы, врач-стоматолог учреждения №31 Никита Цой награжден медалью "Кайрат" II степени.

В детстве Никита год занимался таэквондо ITF. В тайский бокс пришел в 2013 году. Цой - многократный чемпион Кыргызстана, двукратный чемпион мира среди любителей, чемпион мира среди полупрофессионалов. Занимается в клубе "Спарта" у тренера Сыргака Айталиева. Кстати, его тренера Сыргака Айталиева наградили медалью "За плодотворное сотрудничество", а также объявили благодарность генеральному секретарю федерации Дильшату Даутову.

"Поздравляем с успехом чемпиона, его тренера, а также федерацию. Наши сотрудники-спортсмены ставят перед собой высокие спортивные цели и достигают их. Пусть ваша несгибаемая воля к победе и силы, которые вы вкладываете в достижение поставленной цели, крепкий боевой дух позволяют достигать новых спортивных вершин", – отметил председатель Аскат Эгембердиев.


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URL: https://www.vb.kg/409180
Теги:
ГСИН, награда, спорт, тайский бокс, медаль
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