Сооронбай Жээнбеков об админресурсе, подкупе голосов и выборе народа

В Кыргызстане приближаются парламентские выборы, которые, по данным многих экспертов, обещают пройти более честно и прозрачно по сравнению с прошлыми. В преддверии важного политического события мы решили вспомнить ключевые моменты выступления бывшего руководителя страны Сооронбая Жээнебекова в канун 4 октября 2020 года, когда он обещал провести самые честные выборы в истории Кыргызстана, но в итоге получилось то, что получилось.

В первую очередь глава государства Жээнбеков заявил, что не будет отдавать предпочтение какой-либо партии.

"В истории независимого Кыргызстана прежние президенты пытались формировать лояльные к себе партии, чтобы опираться на них в своей деятельности. Но, ни одна такая партия не оберегла их от ошибок, и не смогла их спасти. История констатирует это. Народ свидетель этому. В политике я с 1995 года, тоже свидетель. Это я прекрасно понимаю и как государственный деятель, и как человек. И это предоставляет мне внутреннюю свободу. Моя опора - это мой народ", - сказал он.

Жээнбеков заверял, что уважает выбор народа и будет работать с теми политическими партиями, которых выбрали избиратели.

"Поговаривают, что якобы та или иная партия пользуется поддержкой президента, и что он намерен предоставить этой партии такое-то количество мандатов. Партия - это только часть всего общества. Я был избран для того, чтобы служить интересам не какой-либо партии, а всего народа. Как человек я могу иметь какие-то человеческие взаимоотношения с кем-то, но как президент – ни перед кем не имею ни моральных, ни материальных обязательств. Какая бы партия ни пришла в парламент, это - выбор народа. Раз люди отдали предпочтение им, я буду работать с этими партиями", - добавил президент КР.

Тем не менее, глава государства, по его словам, все-таки обратил внимание на списки партий исудя по всему некоторым даже отдал предпочтение.

"Я обратил внимание на списки партий и отметил, что все они постарались включить в первую десятку и двадцатку лучших кандидатов. Нам следует привлечь их к государственной службе. Особенно - молодежь. Даст Бог, после выборов, каким бы не сформировался Жогорку Кенеш, необходимо поднимать этот вопрос и привлекать этих молодых людей. Я вижу, кто из них всем своим сердцем радеет за свою страну, готов верой и правдой служить ей. Моя цель - привлечь их на госслужбу, чтобы они могли реализовать себя и внести свой вклад в развитие нашей страны", - сказал он.

Жээнбеков также заверил кыргызстанцев, что после принятия закона об использовании административного ресурса резко снизился уровень использования админресурса со стороны государственной власти.

"Что же касается административного ресурса, то отмечу, что в нашей стране полноценно действуют механизмы, гарантирующие не применение административного ресурса. Мы следим за этим посредством СМИ, аппарат указывает на существующие недостатки", - отметил он.

Стоит напомнить, что именно партия "Биримдик", которую негласно связывали с тогдашним президентом, максимально использовала админресурс. То есть на местах руководители местных администраций всячески оказывали ей содействие.

Также это партия, как и "Мекеним Кыргызстан", потратила значительные средства именно на подкуп голосов. При этом, за день до выборов Сооронбай Жээнбеков в своем интервью призвал кыргызстанцев не продавать свои голоса:

"Самая большая проблема на сегодняшний день, которая беспокоит и меня, и каждого гражданина, болеющего за будущее Кыргызстана - это проблема подкупа голосов. Я хотел бы призвать не продавать свои голоса. Человек, который радеет за свое будущее, за будущее своих детей, за будущее государства, никогда не пойдет на это. Продать свой голос - это удар по будущему своих детей, будущему государства, собственному будущему".

Напомним, партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан" в результате использования админресурса и массовых подкупов смогли обеспечить себе 46 и 45 мандатов в парламенте. В итоге это стало причиной массовых недовольств в октябре 2020 года.

Бюбюсара Орозалиева