Глава ГКНБ Ташиев предупредил кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша

Избирательный процесс в парламент проходит активно, сообщил 10 ноября вице-премьер-министр, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе открытия нового здания отдела ГКНБ по городу Кара-Куль, пишет портал "Турмуш".

По его словам, несмотря на то, что избирательная кампания проходит без серьезных происшествий, регистрируются факты нарушения выборного законодательства.

"Президент подписал Указ о запрете на использование административного ресурса, проведении прозрачных и честных выборов. Государственные служащие, муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов, начиная от простого сотрудника и до руководителя, не должны вмешиваться в избирательный процесс, участвовать в агитационных мероприятиях. Нужно всем это четко понять. Ранее таких Указов, которые обязывали государственных служащих не применять административный ресурс, не подписывалось. Поэтому на местах использовался административный ресурс. На местах делили руководителей, чтобы они работали за определенную политическую партию, давали указания, какую партию допустить, а какую нет, какой кандидат должен пройти, а какой нет… Вышестоящие руководители давали поручения, затем это спускалось до руководителей на местах, и все контролировалось. Кого-то продвигали, кому-то ставили преграды. Административный ресурс применялся. На основании новой Конституции внедрены принципы установления законности. Мы должны дать возможность населению и избирателям самим выбирать. Какой бы кандидат не был, если за него проголосует население и он пройдет в парламент, мы обязаны с ним работать", - сообщил Ташиев.

Глава ГКНБ говорит, что в отношении руководителей, которые используют административный ресурс, применяется жесткое наказание.

"Недавно ряд руководителей были освобождены от должностей, многим объявлены выговоры. Несмотря на это, нарушения на местах продолжаются. Мэры городов, акимы, главы айыл окмоту, полномочные представители президента в регионах – нужно обращать внимание на них. Государственный служащий не имеет права агитировать за какую либо партию или кандидата. Ваша [обращаясь к сотрудникам ГКНБ] обязанность – контролировать исполнение закона, не допускать нарушений. У нас есть информация, что большинство кандидатов сейчас выжидают, и за неделю, мол, за два дня, начнем подкупать. За неделю, за 2-3 дня до выборов вы [сотрудники ГКНБ] не должны спать днем и ночью, нужно контролировать. Если на местах будут факты подкупа, и вы не отреагируете, то на местах будут наказаны наши сотрудники", - сказал глава спецслужбы.

Ташиев обратил внимание и на агитационные мероприятия кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша.

"Некоторые кандидаты выступают не со своей программой, а занимаются очернением, в том числе распространением недостоверной информации среди населения. Хотел бы сказать этим кандидатам – кандидаты, которые клокочат как сороки, будут отвечать за свои слова ["Сагызгандай шакылдаган кандидаттар тилинин азабын тартат"]. Они ответят за свои слова… Мы создаем условия, чтобы они выступали перед населением со своими программами, чтобы набрали голоса избирателей и пришли [стали депутатами Жогорку Кенеша]. Государство создает условия, обеспечивает законность. Но и они должны соблюдать этику кандидата. А они распространяют недостоверную информацию, очерняют главу государства, таких государственных служащих, как мы с вами. Они будут отвечать за свои слова. Думаю, что наше население все понимает. Мнение о том, что плохими поступками и очернением государство будет двигаться вперед, неправильно. Никогда государство не будет развиваться в таком случае. Государство двигают хорошие дела. Мы должны провести честные выборы. Если какой-нибудь кандидат нарушит закон, то несмотря на его заслуги, известность в обществе, наличие родственников на государственной службе, мы будем привлекать их к ответственности. Даже после окончания выборов будем привлекать к ответственности за нарушения. Если кандидат будет заниматься подкупом избирателей и выиграет выборы, а у нас будут иметься доказательства, то мы его снимем, он не станет депутатом. Нарушений законодательства не должно быть", - говорит Камчыбек Ташиев.