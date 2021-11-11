В Бишкеке известные деятели дали оценку предстоящим выборам депутатов

Сегодня, 11 ноября 2021 года, в Бишкеке состоялся круглый стол на тему: "Честные выборы – сильная страна!". В мероприятии приняли участие ведущие политологи, эксперты, общественные деятели и политики страны.

Представитель платформы "За честные выборы и справедливые выборы. За честь и достоинство страны" и эксперт АДС при Президенте КР Айдарбек Мамбеткадыров рассказал о результатах работы указанной платформы с момента запуска предвыборной гонки. Он отметил, что каждое нарушение в ходе агитации фиксируется с их стороны и вместе с Центральной избирательной комиссией применяются меры в отношении нарушителей. В качестве примера эксперт напомнил про тот скандал, когда своих постов лишились аким Лейлекского района, ректор Ошского государственного университета и другие.

По его словам, прошлые события стали уроком для общества Кыргызстана.

"Все участники выборного процесса предельно аккуратно и максимально пытаются соблюдать все нормы закона. Да и само общество пристально следит за ними. Ведь если посмотреть на нашу историю, то за 30 лет мы увидим, что именно выборы становились причинами революций. Поэтому сегодня люди осознали, что если и эти выборы пройдут нечестно, то мы можем откатиться назад", - сказал он.

Участники мероприятия высоко оценили инициативы президента, направленные на обеспечение честных, конкурентных выборов для всех участников выборного процесса в Жогорку Кенеш. Эксперты отметили, что впервые за историю независимого Кыргызстана, государство само инициирует организацию и проведение честных выборов, в котором у всех участников будут равные права.

Эксперт Денис Бердаков заявил, что выборы в 2020 году стали переломной точкой.

"Ниже падать было уже некуда. Спусковым крючком стало недоверие людей к институту выборов, к политикам, особенно во время пандемии. Поэтому то, что сейчас идет беспрецедентное давление на чиновников с тем, чтобы не было давления или подкупа на выборах - это понятная политическая тенденция, которая была сформирована в октябре прошлого года", - сказал Бердаков.

В свою очередь экс-спикер Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов отметил, что шаг властей страны сделать выборы честными - это большой шаг.

"Радует политическая воля и целеустремленность власти сделать выборы исторически честными. Антикоррупционная риторика должна звучать всюду, начиная со школ, даже в тюрьмах. Сейчас то, что делает власть - это большой шаг. Добиться максимального результата будет конечно сложно, но это возможно и нельзя отступать ни в коем случае", - отметил он.

Участники мероприятия обратились к кандидатам, баллотирующихся от одномандатных округов и представителям политических партий, с призывом применять только законные методы в агитационной компании, отметив, что роль политиков, участвующих в обеспечении честных выборов, немаловажная. В этой связи из-за того, что некоторые кандидаты играют не по правилам - тень от их действий падает на работу всех органов государственной власти.