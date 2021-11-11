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Премьер-министры стран СНГ встретятся в видеоформате

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- Евгений Денисенко
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Очередное заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится 12 ноября. Оно пройдет в формате видеоконференцсвязи, сообщили в Исполкоме Содружества.

Премьер-министры обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия, обсудят темы, касающиеся рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, развития железнодорожного транспорта.

Кроме того, планируется принять решение о председателе Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, определить дату и место проведения следующего заседания СГП.

Предусматривается также подписание документов, регламентирующих взаимодействие стран Содружества в сфере авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, инновационного сотрудничества.

Ожидается, что на заседании будет утвержден проект Плана мероприятий по проведению в СНГ в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия.

Напомним, что Кыргызстан является участником Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств", реализуемой в рамках Содружества. В качестве пилотных объектов были выбраны хвостохранилища в районе кыргызских Мин–Куша и Каджи–Сая и в районе таджикского города Истиклол.

Программа реализуется силами России, Казахстана и двух упомянутых центральноазиатских республик. Размеры их взносов таковы: Россия - 75 процентов, Казахстан - 15, Кыргызстан и Таджикистан - по 5 процентов

Предусмотрено два этапа программы. По итогам первого (2013–2016 годы), в частности, в Кыргызстане были определены территории, наиболее пострадавшие от уранового производства, выбраны объекты, подлежащие первоочередной реабилитации, разработаны и обоснованы технические решения по ее осуществлению, проведены исследовательские, проектно–изыскательские работы. В рамках второго этапа, рассчитанного на период до 2024 года, в Кыргызстане должны быть выполнены все необходимых рекультивационные, строительно-монтажные работы на выбранных объектах, подготовка национальных кадров по управлению проектами, разработка и реализация мероприятий по экологическому и социально–гигиеническому мониторингу.


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URL: https://www.vb.kg/409191
Теги:
СНГ
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