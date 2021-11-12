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Более 30 стран объявили об отказе от автомобилей с ДВС к 2040 году

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На проходящем в Глазго Всемирном саммите по климату 33 страны и шесть автопроизводителей в среду, 10 ноября, объявили о полном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) в ближайшие два десятилетия.

Таким образом, участники совместного заявления присоединились к инициативе председательствующей на саммите Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее 2040 года. Ожидается, что в странах с передовой экономикой отказ от ДВС будет достигнут уже к 2035 году.

Совместное заявление подписали такие автопроизводители как GM, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover и китайский концерн BYD, а также Великобритания, Индия, Австрия, Польша, Канада, Турцию и другие страны.

Германия не присоединилась к инициативе

Представители Германии не поставили свою подпись под совместной декларацией. Как пояснили в федеральном министерстве окружающей среды, "это стало результатом внутреннего аудита". По словам представителя ведомства, хотя в Берлине сохраняется консенсус в том, что к 2035 году будут разрешены только автомобили с нулевым уровнем выбросов, "до сих пор нет согласия по второстепенному аспекту декларации", а именно по вопросу о том, станут ли частью решения синтетические виды горючего для ДВС, полученные из возобновляемых источников. В министерстве транспорта ФРГ также заявили, что считают необходимым сохранить преимущества технологии ДВС, которая может использовать синтетические виды топлива и стать климатически нейтральной.

Источник: dw.com


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URL: https://www.vb.kg/409192
Теги:
автомобили
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