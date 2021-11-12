Си Цзиньпина приравняли к Мао Цзэдуну

Лидер КНР Си Цзиньпин представил первую за последние 40 лет так называемую историческую резолюцию, которая призвана закрепить его роль в истории Китая и приравнять по значению к политикам, возглавлявшим страну в прошлом - Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. Об этом пишет BBC News.

Как отмечает агентство, соответствующая резолюция была принята на шестом пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва в четверг, 11 ноября. В документе были подведены итоги деятельности партии за время ее существования, а также представлены направления, в которых ей предстоит работать в будущем. При этом, по мнению экспертов, главной целью принятия "исторической резолюции" стало укрепление авторитета Си Цзиньпина в преддверии ХХ съезда КПК, на котором его могут переизбрать на новый срок.

Так, по данным The New York Times, по итогам прошедшей встречи с участием политической элиты страны было заявлено, что под руководством Си Цзиньпина страна претерпела "исторические преобразования" и смогла достичь процветания. В частности, были отмечены успехи нынешнего лидера КНР в области экономики, внешней политики, экологии, а также в борьбе с пандемией коронавируса. При этом Си Цзиньпин был официально поставлен в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином - единственными китайскими лидерами которые выпускали аналогичные "исторические резолюции" в 1945 и 1981 годах соответственно.

Как пишет издание, в ближайшее время в Китае будет развернута активная пропагандистская кампания, призванная популяризировать новый статус Си Цзиньпина, в том числе и среди партийных чиновников, считает The New York Times. При этом уже сейчас понятно, что видимых конкурентов в борьбе за пост председателя КНР у китайского лидера нет, подчеркивает издание.

В 2018 году депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) одобрили поправки в конституцию, разрешающие избираться на пост председателя КНР без ограничений каждые пять лет. Таким образом Си Цзиньпин фактически получил право занимать свою должность пожизненно.

Си Цзиньпин в 2012 году стал генеральным секретарем ЦК КПК, а в 2013 году - председателем КНР. В ноябре 2017 года он был переизбран генсеком ЦК компартии, уставом КПК ограничения на занятие высшего партийного поста не предусмотрены.

Источник: lenta.ru