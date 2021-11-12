Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 97.67 - 98.80

Кыргызстанцы приняли участие в Международной Молодежной школе ОДКБ

102  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Актуальные вопросы евразийской безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций обсуждены в ходе четвертой Международной Молодежной школы ОДКБ. Она прошла режиме видеоконференции на базе Академии гражданской защиты МЧС России.

Как сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, участие в работе школы приняли порядка 400 студентов, курсантов, магистрантов и преподавателей более 20 высших учебных заведений государств-членов ОДКБ, Сербии, Монголии и Вьетнама. От Кыргызстана, в том числе, - представители Академии государственного управления при президенте КР.

Программа ММШ включала заседание трех секций – "Евразийская безопасность", "Противодействие новым вызовам и угрозам", "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В прозвучавших докладах был затронут широкий круг тем, включая терроризм в Афганистане, Нагорно-Карабахский конфликт, гуманитарное сотрудничество в контексте дестабилизации ситуации в государствах Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточной Европы, кибертерроризм, экстремизм в интернет-пространстве, воздействие на молодежь государств ОДКБ иностранных агентов и многие другие.

По итогам ММШ принято решение о создании интегрированной цифровой платформы научных и образовательных организаций Университетской лиги ОДКБ. Платформа предназначена для реализации совместных научных проектов и образовательных программ.

Участники Международной Молодежной школы ОДКБ также возложили цветы к мемориальному комплексу "Связь времен" в Академии гражданской защиты МЧС России.

Первая такая школа состоялась в Белграде в октябре 2017 года. Участие в ней приняли представители 19 высших учебных заведений всех государств ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также Сербии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/409195
Теги:
ОДКБ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  