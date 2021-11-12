Кыргызстанцы приняли участие в Международной Молодежной школе ОДКБ

Актуальные вопросы евразийской безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций обсуждены в ходе четвертой Международной Молодежной школы ОДКБ. Она прошла режиме видеоконференции на базе Академии гражданской защиты МЧС России.

Как сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, участие в работе школы приняли порядка 400 студентов, курсантов, магистрантов и преподавателей более 20 высших учебных заведений государств-членов ОДКБ, Сербии, Монголии и Вьетнама. От Кыргызстана, в том числе, - представители Академии государственного управления при президенте КР.

Программа ММШ включала заседание трех секций – "Евразийская безопасность", "Противодействие новым вызовам и угрозам", "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

В прозвучавших докладах был затронут широкий круг тем, включая терроризм в Афганистане, Нагорно-Карабахский конфликт, гуманитарное сотрудничество в контексте дестабилизации ситуации в государствах Ближнего Востока, Центральной Азии и Восточной Европы, кибертерроризм, экстремизм в интернет-пространстве, воздействие на молодежь государств ОДКБ иностранных агентов и многие другие.

По итогам ММШ принято решение о создании интегрированной цифровой платформы научных и образовательных организаций Университетской лиги ОДКБ. Платформа предназначена для реализации совместных научных проектов и образовательных программ.

Участники Международной Молодежной школы ОДКБ также возложили цветы к мемориальному комплексу "Связь времен" в Академии гражданской защиты МЧС России.

Первая такая школа состоялась в Белграде в октябре 2017 года. Участие в ней приняли представители 19 высших учебных заведений всех государств ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также Сербии.