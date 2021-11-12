В Бишкеке прошел круглый стол с участием российского бизнеса "Тенденции экспорта сельхозпродукции и производственной кооперации в Кыргызстане: точки роста и ограничения"

В Рамках работы международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в Кыргызскую Республику прошел круглый стол "Тенденции экспорта сельхозпродукции и производственной кооперации в Кыргызстане: точки роста и ограничения".

Участниками мероприятия стали руководитель управления по цепочке добавленной стоимости Минсельхоза Уран Чекирбаев, советник президента Ассоциации "Союза животноводов КР", глава фонда BT Innovations Тилек Ашимов, Генеральный директор национального союза производителей говядины Роман Костюк, а также представители российских компаний-производителей и крупнейшие дистрибьютеры Кыргызстана.

Руководитель управления по цепочке добавленной стоимости Менсельхоза Уран Чекирбаев в своем выступлении отметил, что Кыргызстан последние годы демонстрирует хорошую динамику экспорта сельскохозяйственных товаров. В основном Кыргызстан отправляет за границу фрукты, овощи, молочную и мясную продукцию. Многие страны заинтересованы в поставках кыргызского меда.

"Кыргызстан отличается достаточно качественным сельскохозяйственным производством, но есть проблема с объединением хозяйств. На данный момент в Кыргызстане более 300 тысяч сельскохозяйственных производителей. Но, практически у всех одна проблема – мелкотоварность. Отсюда вытекает вторая проблема: как объединить мелких фермеров, чтобы увеличить объемы их производства", - сказал Уран Чекирбаев.

По его словам, сейчас идет работа по кластеризации отрасли, построению удобной цепочки добавленной стоимости.

Генеральный директор национального союза производителей говядины РФ Роман Костюк отметил, что вопрос построения кластера - это стратегический вопрос, необходимый для массовой генерации экспорта как мяса, так и живого скота на территорию сопредельных с Кыргызстаном стран.

"Перед нами стоит простая задача – насытить рынок. Только Казахстану и России не хватает порядка 4 млн голов скота", - отметил Костюк.

Он добавил, что Кыргызстан потенциально имеет явное конкурентное преимущество. Так, Россия и Казахстан применяют зерновой откорм скота, тогда как Кыргызстан может предложить мясо скота, выращенного на травяном откорме горных пастбищ. Такая продукция обладает уникальными полезными для человека свойствами.

В ходе круглого стола был затронут вопрос финансирования кыргызстанских производителей в агропромышленном секторе.

"Предлагается внедрить оборотное финансирование по льготным ставкам для российских поставщиков, которые поставляют товары в Кыргызстан. Помимо этого, планируется, что льготное кредитование смогут получать кыргызские покупатели российских товаров. Сейчас идет работа над созданием механизмов", - сказал руководитель проекта по поддержке агропромышленного комплекса АО "Российский экспортный центр" Денис Казанников.

Работа миссии российских компаний продолжится в Кыргызстане до 12 ноября. В рамках этой работы в республику прибыли представители порядка 70 российских компаний. С кыргызской стороны в переговорах участвуют около 200 компаний.