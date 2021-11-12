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ГНС пресекла попытку ввоза КРС из Казахстана без разрешительных документов

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудники Государственной налоговой службы КР на кыргызско-казахстанском участке государственной границы установили факты нарушений при ввозе ряда товаров из государств – членов ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

По данным ведомства, на пункте учета товаров "Ак – Тилек" задержаны грузовые автомашины, перевозившие 405 голов КРС, 95 голов лошадей, 240 куб/м пиломатериалов.

"На пункте учета товаров "Чалдыбар" пытались завести 3 тонны сухофруктов, 3 тонны огурцов, 80 куб/м пиломатериалов, на пункте учета товаров "Ак – Жол" - 3 штуки медицинского оборудования.

У всех импортеров отсутствовали разрешительные документы на ввоз товаров.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству".


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URL: https://www.vb.kg/409205
Теги:
ГНС, граница, Казахстан, животные
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