Михаил Саакашвили сообщил о готовности прекратить голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен прекратить голодовку, сообщил его адвокат Ника Гварамия.

"Я решил прислушаться к призыву Европейского суда по правам человека, а также наших западных партнеров и прекратить голодовку", - зачитал он обращение своего подзащитного.

При этом Саакашвили указал на условие прекращения голодовки - перевод в многофункциональную клинику для реабилитации.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее отказал Саакашвили в переводе из тюремной больницы в частную клинику и призвал политика прекратить голодовку, которую он объявил 1 октября сразу после того, как его задержали в Грузии. На родину политик вернулся за два дня до своего задержания.

Восьмого ноября Михаила Саакашвили из тюрьмы в городе Рустави перевели в тюремную больницу в тбилисском районе Глдани. На следующий день оппозиционеры и гражданские активисты провели митинг с требованием перевести Саакашвили в частную клинику Vivamedi. Там по контракту с департаментом часто лечат больных заключенных.

Десятого ноября в Тбилисском городском суде началось рассмотрение дела о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и о погроме силовиков в телекомпании "Имеди" в отношении Михаила Саакашвили. Однако пенитенциарная служба страны отказалась доставлять Саакашвили в суд. В ведомстве объяснили, что приняли это решение из-за состояния здоровья бывшего президента.

Источник: Радио Азаттык