Мэр Бишкека провел пеший обход внутридворовых дорог Свердловского района

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел пеший обход внутридворовых дорог Свердловского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, рассмотрены вопросы узаконения индивидуальных жилых домостроений в квадрате улиц Суюмбаева, Киевской, Осмонкула и Московской. ГУ "Бишкекглавархитектура" и управлению земельных ресурсов поручено внести предложения по оперативному решению задач в установленном порядке.

"По результатам обхода внутридворовых дорог домов №40, №41 и №42 в микрорайоне "Аламедин-1", Свердловскому акимиату и МП "Бишкекасфальтсервис" поручено внести в проект титульного списка на 2022 год капитальный ремонт дорог по указанным адресам.

Кроме того, райадминистрации, ГУОБДД УПСМ по ГУВД г. Бишкек и МП "Бишкекасфальтсервис" даны поручения об освобождении территории с южной стороны школы №38 от припаркованных автомобилей и установке соответствующих знаков".