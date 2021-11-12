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Следите за теледебатами лидеров политических партий в эфире КТРК

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- Анастасия Карелина
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Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени на телеканалах для политических партий, зарегистрированных для участия в выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Дебаты лидеров политических партий будут проходить с 22 по 26 ноября на канале КТРК. Время начала дебатов - 22 часа 20 минут.

В теледебатах участвуют:

22 ноября: "Аруузат", "Ишеним", "Ынтымак", "Альянс".

23 ноября: "Жашасын Кыргызстан", "Партия Зеленых Кыргызстана", "Ата-Журт Кыргызстан", "Азаттык".

24 ноября: "Кучтуу регион", "Ордо", "Ата-Мекен", "Ыйман Нуру".

25 ноября: "Улуттар Биримдиги", "Улуу-Журт", "Патриотическая партия Единения Кыргызстана", "Эл Умуту".

26 ноября: "Мекенчил Эл", "Багыт", "Бутун Кыргызстан", "Легалайз", "Социал демократы".


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URL: https://www.vb.kg/409215
Теги:
выборы, партии, #Выборы2021, КТРК
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