Почти две недели сотрудники МЧС КР разгружали 58 контейнеров из КНР

Пятьдесят восемь контейнеров с продовольствием прибыли из Китая в Кыргызстан. В продовольственном караване - 1 тысяча 150 тонн муки первого сорта, 75 тонн сахара и 50 тонн соевого масла.

Пандемия COVID-19, природные катаклизмы не лучшим образом сказались на нашем сельском хозяйстве и, как следствие, - на продовольственной безопасности. Поэтому наш кабинет министров еще в мае обратился к правительству КНР с просьбой оказать поддержку Кыргызстану в продовольствии.

- Китай всегда первым предоставляет помощь Кыргызстану, в том числе в борьбе с коронавирусом и его последствиями, - сказала VB.KG Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Ду Дэвэнь на церемонии передачи груза от правительства КНР. – Китай и далее готов оказывать поддержку народу дружественной страны и развивать сотрудничество с Кыргызстаном в разных областях, в совместном строительстве "Одного пояса – одного пути".

И на этот раз правительство Китая очень быстро отреагировало на просьбу. Посольство в Бишкеке также оперативно сформировало список из трех видов продуктов, входящих в так называемый стратегический перечень наиболее важных: мука, сахар и растительное масло.

- Мука была произведена в Пекине специально для кыргызского народа, - особо подчеркнула в интервью VB.KG госпожа посол.

- Но, как оказалось, в условиях пандемии организовать гуманитарную помощь и привезти ее было непросто, - призналась глава китайской дипмиссии. – Но любые трудности преодолимы, когда делаешь доброе дело, когда есть сильное желание помочь братской стране.

В условиях пандемии доставить гуманитарный груз – дело действительно не из легких, признал и министр Чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Бообек Ажикеев.

- Очень трудно в плане логистики: закрыты границы, строжайшее соблюдение всех противоэпидемиологических мер. Но, несмотря на это, китайская сторона решила все проблемы и доставила груз, - сказал VB.KG министр Чрезвычайных ситуаций на церемонии передачи гумпомощи от правительства Китая.

Бообек Ажикеев от имени правительства и народа Кыргызстана поблагодарил правительство Китая, посла Ду Дэвэнь за оказание продовольственной помощи.

- Груз поступил очень своевременно. Продукты соответствуют всем санитарным нормам и очень высокого качества. Эта поддержка – еще одно подтверждение крепкой дружбы между двумя нашими странами, - отметил министр ЧС Ажикеев.

Что касается распределения помощи, то, по его словам, продукты будут распределены среди уязвимых слоев населения после соответствующего распоряжения кабинета министров. До этого они будут храниться на складах ведомства.