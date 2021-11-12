В Бишкеке пройдут Дни русского языка и культуры

Дни русского языка и культуры пройдут в Кыргызско-Российском Славянском университете 18-19 ноября. Их организаторами выступили Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) и КРСУ, при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства образования и науки КР.

Цель этих мероприятий, как сообщили в КРСУ, – популяризация российского образования и культуры среди граждан Кыргызской Республики, оказание методической поддержки преподавателям русского языка КРСУ и других вузов Кыргызстана, ознакомление их с современными технологиями в изучении русского языка.

В программе - лекции для профессорско-преподавательского состава и студентов, презентации научно-популярных образовательных онлайн-модулей, обучающий мастер-класс по работе с российскими учебными онлайн-ресурсами, открытие фотовыставок "Россия – Кыргызстан: вехи дружбы и сотрудничества" и "История российского образования в Кыргызстане (1867-1917 гг.)".

На 19 ноября запланирован международный круглый стол "Проблемы и перспективы преподавания русского языка и литературы в Кыргызско-Российском Славянском университете и других вузах Кыргызстана". Он пройдет в смешанном режиме, приглашены руководители и сотрудники высших учебных заведений республики.

В Днях русского языка и культуры примут участие, как ожидается, президент РГГУ, член-корреспондент Академии наук Российской Федерации, профессор, доктор исторических наук Ефим Пивовар, ведущие сотрудники этого крупнейшего российского вуза.