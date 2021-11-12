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Астероид размером с Эйфелеву башню прошел в опасной близости от Земли

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- Алина Мамаева
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Институт прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук (РАН) обнаружил неизвестный астероид, летящий к Земле. Об этом сообщает РИА Новости.

Астероиду присвоено предварительное обозначение 2021 UL17. Отмечается, что сейчас проводится уточнение траектории движения "потенциально опасного объекта".

"Обнаружен новый астероид, сближающийся с Землей! Сотрудник ИПМ имени М.В. Келдыша РАН Еленин Леонид на снимках, полученных телескопом АС-32 Абастуманской обсерватории, обнаружил новый астероид, сближающийся с Землей", - уточняется в сообщении института.

В четверг, 11 ноября, астероид пролетел на расстоянии 18 миллионов километров от Земли и виден как слабый объект 20-й звездной величины.

8 ноября издание Daily Record со ссылкой на данные НАСА сообщило, что астероид размером с Эйфелеву башню приблизится к Земле в декабре. Длина объекта под названием 4660 Nereus составляет 330 метров. Небесное тело максимально приблизится к планете 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров.


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URL: https://www.vb.kg/409223
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