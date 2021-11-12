Кабмин в три раза увеличил финансирование кризисных центров на 2022 год

Кабинетом Министров принято решение об увеличении финансирования женских кризисных центров до 20 млн сомов в 2022 году. Об этом заявил заместитель председателя кабинета министров КР Эдиль Байсалов на круглом столе по обсуждению проекта Закона "О внесении изменений в Закон "Об охране и защите от семейного насилия".

В своем выступлении чиновник подчеркнул важность защиты женщин, пострадавших от семейного насилия.

"Глава государства и новый Кабинет Министров придаёт большое значение вопросам семейного насилия в стране. Новый Кабмин будет не только на словах защищать интересы женщин и девочек, пострадавших от насилия. Так, Кабинетом Министров принято решение об увеличении финансирования женских кризисных центров до 20 млн сомов в 2022 году и о выделении еще 5 млн сомов на информационную кампанию для общественных организаций в рамках государственного заказа по повышению осведомленности о проблеме семейного насилия. Напомню, что в этом году для кризисных центров было выделено 7 млн сом. Таким образом, речь идет о трехкратном увеличении финансирования шелтеров", - сказал Эдиль Байсалов.

Также Замглавы Кабмина сообщил, что согласно статистике по семейному насилию, за текущий год число зарегистрированных случаев семейного насилия составило 8405, в то время как за прошлый год этот показатель составил 6060.

"Органами внутренних дел в этом году выдано 7316 временных охранных ордеров, или на 1179 ордеров больше, чем за 7 месяцев прошлого года. Налицо рост статистики. Это может говорить не только об увеличении проблем и жалоб, но и о росте внимания органов милиции к расследованию случаев семейного насилия", - сказал Эдиль Байсалов.