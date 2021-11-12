В Бишкеке проведут реконструкцию памятника Ивану Панфилову

В столичном парке культуры и отдыха имени И. В. Панфилова проведут реконструкцию памятника Герою Советского Союза, генерал-майору Ивану Панфилову. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Работы планируется провести в декабре текущего года в канун 80-летия боев легендарной Панфиловской дивизии.

В рамках двустороннего сотрудничества со Свердловской областью Российской Федерации, в городе Екатеринбург точная копия фигуры И.В. Панфилова отлита из бронзы, которая по прибытию в Кыргызскую Республику будет установлена на существующий постамент взамен демонтируемой скульптуры.

Работы проводятся в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики под патронажем подразделений мэрии города Бишкек, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, народного художника Кыргызской Республики Ажиева А.А.

Дорогие горожане и гости столицы! Желающие запечатлеть данный исторический момент по замене фигуры и реконструкции памятника могут сделать памятные фото!