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В Бишкеке проведут реконструкцию памятника Ивану Панфилову

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- Бакыт Басарбек
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В столичном парке культуры и отдыха имени И. В. Панфилова проведут реконструкцию памятника Герою Советского Союза, генерал-майору Ивану Панфилову. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Работы планируется провести в декабре текущего года в канун 80-летия боев легендарной Панфиловской дивизии.

В рамках двустороннего сотрудничества со Свердловской областью Российской Федерации, в городе Екатеринбург точная копия фигуры И.В. Панфилова отлита из бронзы, которая по прибытию в Кыргызскую Республику будет установлена на существующий постамент взамен демонтируемой скульптуры.

Работы проводятся в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики под патронажем подразделений мэрии города Бишкек, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, народного художника Кыргызской Республики Ажиева А.А.

Дорогие горожане и гости столицы! Желающие запечатлеть данный исторический момент по замене фигуры и реконструкции памятника могут сделать памятные фото!


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URL: https://www.vb.kg/409225
Теги:
памятник, парк, Бишкек
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