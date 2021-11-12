В Минздраве РК рассказали, как узнать, что ребенок курит вейп

"Электронка", "жижки", "заправки", "расходники". Подростки используют разные слова, которые подразумевают популярные и опасные для здоровья вейпы. Об этом сообщили в Департаменте организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Казахстана. Как еще можно понять родителям, есть ли у их детей вредная привычка?

Врачи призывают обращать внимание на странные жирные пятна на одежде. По их словам, пятна могут говорить о том, что ребенок пользуется вейпом.

"Если при стирке одежды вы стали замечать странные жирные пятна, то обязательно проверьте их на запах. Если они пахнут чем-то, что не оставляет жирные пятна, например, приятно пахнет чаем с бергамотом или просто табаком, стоит задуматься. Ведь такие пятна могут оставлять неаккуратно пролитые капли от жидкости для заправки электронных сигарет", - рассказали в Департаменте организации медицинской помощи.

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По данным врачей, родители также должны замечать подозрительный запах в комнате, причем это может быть не только запах табака, но и фруктов, выпечки, чая, алкоголя или кондитерских изделий. Например, если зимой в комнате появился сильный арбузно-дынный аромат, это как минимум подозрительно.

Подозрение также должны вызывать жирные пленки на стеклах.

"Основой жидкостей для заправки электронных сигарет является глицерин. Глицерин - это густая прозрачная жидкость, добываемая путем химической обработки жиров. Во время испарения глицерин превращается в густой пар. Когда пар сталкивается с твердой поверхностью, которая, в свою очередь, более холодная, чем сам пар, глицерин конденсирует на поверхности. Если на улице довольно прохладно, то пар при столкновении со стеклом осядет на него. Таким образом, на стекле появится жирная пленка, которая останется там на долгое время", - отметили в Минздраве РК.

Электронные сигареты требуют постоянной зарядки аккумуляторов. Поэтому появление новых устройств является отличным аргументом, чтобы задуматься, не курит ли ваш ребенок электронные сигареты.

Врачи также заметили, что у детей, курящих вейпы, часто пропадает аппетит. Это связано с тем, что жидкость с очень сладкими вкусами перебивает аппетит человека.

В департаменте также объяснили, что вейпы стоят дорого, поэтому просьбы о дополнительных карманных деньгах могут стать еще одной причиной для расследования.

"Если вы заметили все вышеперечисленные признаки и ваш ребенок к тому же в последнее время просит увеличить возможность его карманных расходов, действительно стоит поговорить с ним о его увлечениях. Расходники для вейпов стоят немало", - заключили в МЗ.

Источник: Tengrinews