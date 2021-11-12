Не каждый президент переплывет пустую Токтогулку

В Кыргызстане сложилась крайне непростая ситуация в сфере энергетики. Потребление электричества растет, уголь дорожает. А ведь пока еще даже не наступили морозы.

Республика так близко подошла к энергетическому кризису, что теперь комментарии на этот счет уже дают не главы профильных ведомств, а лично президент. На днях Садыр Жапаров на своей странице в Facebook написал большой пост, в котором разъяснил, что происходит в энергосфере КР.

"Некоторые граждане в социальных сетях преподносят все так, будто, я как пришел к власти, вогнал энергосистему в кризис. Находясь в верховье водных ресурсов, мы зимой покупали электроэнергию в соседних странах. Разве это не позор для Кыргызстана? Ладно, если бы покупали по невысокой цене. Покупали один киловатт за пять сомов и продавали народу за 77 тыйынов. Конечно, реальная цена была дешевле, хотя на бумаге была указана стоимость в пять сомов. Остальное пошло в карманы "больших людей", - говорится в публикации.

Глава государства подчеркнул, что подобный подход привел к банкротству энергетической системы. Сегодня задолженность Минэнерго задолжало 130 миллиардов сомов.

"Сегодня вместо того, чтобы увеличивать долг, мы пытаемся понемногу его покрыть. Мы начали строительство малых и средних гидроэлектростанций. Даст Бог, то к 2024-2025 годам выведем энергосистему из кризиса. Мы станем страной-экспортером, а не импортером. Даже, если сейчас вы захотите "съесть заживо" министра энергетики Доскула Бекмурзаева, система не оправится от кризиса. Незначительные трудности неизбежны, нам придется потерпеть", - с такими словами обратился к кыргызстанцам Садыр Жапаров.

Он также рассказал, чем вызвано проблемы в сфере добычи угля.

"Был саботаж в "Кыргызкомур" и из-за этого добыча угля началась поздно. Мы это признаем. Однако, несмотря на это, нам удалось ускорить добычу угля, своевременно предоставив всю технику МЧС. На сегодня саботаж продолжается. Мы пытаемся сделать все, чтобы ликвидировать коррупцию. Возникает вопрос - что это за коррупция? Оказывается, в Кара-Кече на угольный склад в Балыкчы поступает только бумага с номером машины и информацией о том сколько доставили тонн угля. Проставлялась печать. Если сказать точнее, то приходит "воздух". А вы теперь спросите, что они привозят вместо угля? Перемешивают песок со склада в Балыкчы. Таким его привозили на ТЭЦ. От Кара-Кече до ТЭЦ они делили прибыль с песка. Получается, что ТЭЦ сжигала уголь с песком", - написал президент.

Он отметил, что несколько фигурантов по этому делу задержаны, а также что продолжена борьба "с прогнившей системой".

А бороться есть с чем. За годы независимости энергосектор КР превратился во второй Кумтор. Оба этих проекта должны были бы быть основой экономики республики, а стали источником обогащения для отдельных лиц и проблем для всего кыргызского народа.

При Курманбеке Бакиеве, к примеру, в энергетике начали реализовывать "ширшовские" схемы. Ими же не гнушались пользоваться при Алмазбеке Атамбаеве. При этом, о решении кардинальных проблем энергосистемы никто не думал, ГЭС не строили, в развитие не вкладывались. В результате из центра выработки энергомощностей республика превратилась в кризисную энергетическую зону.

Садыр Жапаров в своем посте попросил кыргызстанцев "потерпеть", иначе говоря, президент призвал сограждан с пониманием отнестись к возможным Садыр Жапаров в своем посте попросил кыргызстанцев "потерпеть", иначе говоря, президент призвал сограждан с пониманием отнестись к возможным ограничениям потребления электроэнергии и к ответственному ее расходованию.

Что будет, если пренебречь этими рекомендациями?

В этом случае Токтогульская ГЭС будет работать на всю катушку - пока не кончится вода и, как следствие, не прекратится выработка энергии.

Будем покупать дорогое электричество в Казахстане, как это делали в прошлые годы? Маловодье – это региональная проблема. В соседних странах также экономят. Например, в двух областях Казахстана уже ввели лимит на энергопотребление из-за дефицита выработки энергии. Выходит, что в случае чего, нам придется рассчитывать только на себя.

Полная выработка воды в Токтогулке приведет и к другим нежелательным последствиям. Не только для КР, но и всего региона. Вода из водохранилища идет на полив в Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Ее отсутствие приведет к мощнейшей региональной катастрофе – продовольственной, социальной, геополитической. Центральную Азию ждут голодные бунты, социальные взрывы, межстрановые отношения на этом фоне будут только ухудшаться.

Для всех этих проблем существуют довольно радикальные, но эффективные решения. Эксперт в сфере энергетики Расул Умбеталиев, допустим, предлагает веерные отключения. Он считает, что только так мы сможем пережить зиму. Президент же, очевидно, хотел бы решить все в более щадящем для граждан режиме, однако для этого каждый кыргызстанец должен осознать, насколько важно бережно использовать драгоценные киловатты.