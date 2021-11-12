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КР расширит сотрудничество со странами СНГ в вузовской сфере

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- Евгений Денисенко
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В Москве, на площадке Российского университета дружбы народов состоялся симпозиум по вопросам международного партнерства вузов СНГ. Он собрал более 300 представителей 100 образовательных организаций из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана, сообщили в РУДН.

Симпозиум ведущих вузов стран Содружества прошел при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ, Исполнительного комитета СНГ. И состоялся в рамках Недели образования СНГ "30 лет партнерству учебных заведений Содружества Независимых Государств в области образования, науки и молодежной политики".

Выступая на открытии мероприятия, президент РУДН, член Совета по сотрудничеству в области образования государств СНГ от России. Владимир Филиппов заявил: "Наши национальные системы образования претерпели за 30 лет существенные изменения, но все они - в рамках СНГ. Считаю главной заслугой, что в области образования мы не замкнулись в собственном мире и собственных проблемах, а продолжаем активно общаться, высоко ценим вклад каждого из нас, каждой страны, каждой образовательной организации в развитие образования на пространстве СНГ".

"Мы уважаем стремление помочь друг другу обменяться накопленным опытом. Не могу не отметить эффективность содействия Совета полезному и плодотворному взаимодействию органов управления образования и учебных заведений государств-участников СНГ, а также его вклад в укрепление отношений представителей нашей отрасли", - продолжил Филиппов.

В своем приветственном послании председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев призвал не только обменяться опытом межвузовского сотрудничества и развития мобильности студентов и преподавателей, но и проанализировать практический вклад учрежденных в рамках СНГ семнадцати базовых организаций в сфере образования. А также - обозначить ключевые аспекты партнерства образовательных учреждений на пространстве Содружества с учетом особенностей и достижений национальных образовательных систем".

По мнению заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева, опыт сосуществования в рамках единого государства, экономические, культурные и человеческие связи, распространение русского языка как средства межнационального общения и сохранившиеся межвузовские связи - всё это важнейшие предпосылки для формирования единого пространства в сфере образования, а в более широком смысле - культурно-гуманитарной общности.

Также прозвучали приветствия участникам симпозиума от имени руководства Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства иностранных дел РФ, Федерального агентства Россотрудничество и других госструктур.

На пленарном заседании и сессиях симпозиума участники обсудили основные направления межвузовского партнерства на пространстве СНГ, вклад базовых организаций СНГ и Сетевого университета в развитие учебно-научного потенциала университетов Содружества, роль славянских университетов в развитии культурно-гуманитарного пространства государства-соучредителя, другие актуальные темы.

"Мы будем стремиться выполнять наши основные задачи: определять ключевых партнеров по научным и образовательным проектам, повышать эффективность прямого партнерства между образовательными учреждениями, развивать академическую мобильность и создавать свою стратегию интернационализации университетов, которые относятся к очень важному геополитическому, геоэкономическому и гуманитарному пространству, как СНГ", - подчеркнула проректор по международной деятельности РУДН Лариса Ефремова.

Симпозиум завершился принятием итогового документа. Он призван способствовать повышению эффективности прямого партнерства между образовательными учреждениями государств СНГ в области культуры, образования, науки, спорта, туризма и работы с молодежью.

Сам Российский университет дружбы народов является базовой организации в области информационного обеспечения образовательных систем стран СНГ. И поддерживает партнерские связи, в том числе, с вузовской общественностью Кыргызстана. Высшее образование в РУДН получают и молодые кыргызстанцы, в нем проходили вечер памяти Чингиза Айтматова, другие совместные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/409232
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